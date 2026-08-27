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醫改會：醫院應積極溝通 講清楚病情、轉院必要性

聯合報／ 記者翁唯真林琮恩／台北報導

台大急診患者待床十二天不幸病逝，甚至傳出另一名病人待床卅五天，衛福部長石崇良表示，難以理解為何不轉至市立聯合醫院病房。對此，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，醫院應負起責任，強化醫病溝通，清楚說明病情嚴重度，以及轉院必要性及合理性，提升病人信任。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，台大急診事件凸顯分級診療並未落實，背後原因則有人口老化、共病多元導致待床病人增加，以及因護理人力不足，醫院開不出來病房，加上健保支付長期「輕住院、重門診」等，導致各大醫院病床數量受限。

洪子仁表示，幾家急診壅塞的醫學中心均與附近區域醫院合作，例如台大、新光等大型醫院就與北市聯醫各分院訂有下轉病人機制，但即使醫師苦勸，大部分患者仍寧願待在急診走廊，也不願至其他醫院住院，此迷思不破除，問題仍難解決。

林雅惠指出，台大急診病人及家屬不願轉院，背後原因眾多，包括可能長期在台大就醫、交通便利，或是認為轉院會被「踢皮球」等，院方應執行「根本原因分析」，釐清究竟是病人因素、病房不足、人力問題，還是院內行政流程或是及選擇性收治所致。

林雅惠說，急診病患長時間滯留、待床，這代表全院病床周轉、收治優先順序及行政流程等出現系統性問題。若原因出在醫院「挑菜」，就應進一步釐清究竟哪些科別、病房或行政流程存在「選擇性收治」問題，才能提出具體改善對策。

林雅惠表示，急診壅塞問題層出不窮，幾年前衛福部要求醫院需靈活調度急門診住院比例，啟動院內部調節機制，對外則是強化區域聯防。再者健保也陸續增加相關獎勵及給付，以期落實急診程序，如今再次發生類似事件，主管機關應向社會說明相關措施的實際落實情況及成效。

醫改會強調，「院內調節」及「區域聯防」機制仍是改善關鍵，除了檢討院內收治流程，各大醫院也應強化分流及轉送制度，避免把急診壅塞視為單一醫院或單一病人的問題，應從整體醫療體系找出根本原因，才能真正改善病患長時間滯留急診的困境。

醫改會 醫院 洪子仁

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