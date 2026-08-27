台大院內加碼爆料 急診有病患等床35天才發現異常通報

八十五歲婦人因肺炎至台大急診就醫，不幸於待床十二天後病逝，引發討論。台大院內人士爆料，上周另有一名病患於急診暫留區等床竟達卅五天，輪值護理師為其抽血時，才發現此異常事件。對此，衛福部長石崇良表示，難以理解，為何病人寧在台大等床，也不願轉院，到底發生什麼事情？

台大醫院院長余忠仁指出，最近一年多來，台大急診就診人次回升，甚至達到近年新高，以今年七月為例，急診就累積九五○○多人，平均每天超過三百人。進一步分析發現，急診患者大多為檢傷分類一至三級等急重症病人，需要及時處置，經評估後住院或立即安排住院。

石崇良表示，台北區九大醫學中心僅剩下台大醫院急診壅塞，以往急診人滿為患的馬偕、新光、亞東等醫院均獲得改善。目前台大急診平均每天收治三百多名病人，他廿多年前在台大急診服務時，當時每天就醫人數也才二○○至二五○人之間，現在確實愈來愈多。

石崇良說，自己與台大醫院院長余忠仁、台北市衛生局長黃建華均曾服務過台大急診部門，最近將開會研議，希望有效解決台大急診壅塞問題，關鍵在於從患者減量、轉診等地方做起，「台大的原罪就是太有名了，病人真的太多了」。

事實上，各大醫院急診處置病人住院方式不盡相同，例如長庚醫院採用電腦派床，病情嚴重符合相關指標，就會啟動收治流程，加快速度，如此便可提升病床的周轉率。石崇良表示，針對轉床率較高的醫事人員及單位，台大醫院均給予獎勵。

此外，台大醫院調度病房權力在各科總醫師手上，石崇良表示，如何讓病房調度更具制度化，避免遺漏之處，將為當務之急，將與院長余忠仁討論細節，以期讓排床待床更具制度。

台大醫院啟動相關機制，首先加強七十二小時監測列冊，如為待床較久的病人，將由副院長協調。另加開急診後送病房，加強收治跨科別、病情複雜的病人；再者，強化與北市聯醫合作，石崇良表示，研議提供哪些誘因，有助於急診患者得以轉診、轉院，「因為至聯醫住院，絕對會比躺在台大急診大廳、走廊好。」

針對台大急診人數居高不下，且大部分病家不願轉院，醫療改革基金會執行長林雅惠建議，院方執行「根本原因分析」，釐清究竟是病人因素、病房不足、人力問題，還是院內行政流程及選擇性收治等因素所造成。另建議，醫院強化醫病溝通，清楚說明病情嚴重度，以及轉院的必要性及合理性，提升病人信任。