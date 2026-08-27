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覽金山美景 泡洲際溫泉

聯合報／ 本報訊

國際溫泉度假飯店進駐金山，掀起新一波金山旅遊樂。有行旅規畫結合生態觀察、生活工藝與在地餐食，二連泊首間國際奢華溫泉度假飯店「新北北海溫泉洲際酒店」，在自然與人文之間展開細緻而放鬆的行旅體驗。走訪農民運動者楊儒門柑仔店，探究如何化食農教育理想為日常生活；造訪台灣資深雕塑家張子隆創立的「子隆山房」，感受石雕工藝與創作空間；走進阿原肥皂「北海明珠」園區，親手製作天然手工皂；美食饗宴規畫大屯山腳下「春餘園子」，享受預約制無菜單料理。

有行旅企業家山居歲月系列「洲際溫泉奢旅 最美金山線三日深度體驗」三天二夜旅程，十月十四日至十六日。報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

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