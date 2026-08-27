覽金山美景 泡洲際溫泉

八十五歲婦人因肺炎至台大急診就醫，不幸於待床十二天後病逝，引發討論。台大院內人士爆料，上周另有一名病患於急診暫留區等床竟達卅五天，輪值護理師為其抽血時，才發現此異常事件。對此，衛福部長石崇良表示，難以理解，為何病人寧在台大等床，也不願轉院，到底發生什麼事情？

2026-08-27 00:17