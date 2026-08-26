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擴大抽驗近百件麻油全合格 業者卻通報黑麻油苯駢芘超標…食藥署這樣說

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
北市今公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。圖／衛生局提供
北市今公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。圖／衛生局提供

致癌油風暴繼大豆沙拉油、苦茶油外，又添一類油品超標，台北市政府今天公布，接獲業者自主通報「麻油車冷壓黑麻油」苯駢芘超標，檢出3.2ppb，超過法定上限2ppb。對此，衛福部食藥署指出，今年7月1日起，各縣市政府因應致癌油事件，擴大抽驗市售食用油脂，截至26日共抽驗658件，包括大豆沙拉油、麻油、香油等均未發現異常，北市案件為第一件麻油不合格案。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，7月1日起，各地方衛生局因應油品事件擴大抽驗市售食用油脂，截至8月26日止共計抽驗658件，品項包含大豆沙拉油、麻油／香油、苦茶油、葵花油及芥花油等，除11件為先前已公布之中聯油脂事件問題產品，另有14件苦茶油檢出苯駢芘不合格，皆已由衛生局依法辦理並公布產品資訊。前述抽驗產品中，麻油／香油產品計97件，檢驗結果皆符合規定。

劉芳銘表示，8月25日與臺北市衛生局共同前往統健實業股份有限公司查核，經查「麻油車冷壓黑麻油」係由嘉義市統購實業有限公司（統購公司）製造，嘉義市衛生局8月24日及25日至統購公司查核，不合格黑麻油產品共計216瓶，每瓶255毫升，合計共55公升80毫升，全數交由統健實業股份有限公司販售。

統購公司此前爆出苦茶油苯駢芘超標，本次又出現黑麻油不合格，對此，食藥署指出，嘉義市衛生局已責令統購公司暫停麻油產線作業及販售，啟動退貨回收。針對統購公司是否製成其他產品及流向，食藥署正協同嘉義市衛生局持續釐清，持續秉持「食安優先、科學查驗、公開透明」原則，透過中央與地方密切合作，共同維護食用油脂安全，保障國人健康。

外界質疑，為何食藥署協同地方擴大稽查，結果全數合格而未發現本次疑慮品項？劉芳銘指出，品管責任不能只靠政府，食安五環三級品管制度中，一級品管即為自主抽驗，三級品管才是政府檢驗，因此，食藥署要求業者落實自主品管，抽驗發現產品致癌物超標等違規事項時，應主通通報，「業者優先檢驗，而政府是監測其品管制度是否落實。」

食藥署 抽驗 超標

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