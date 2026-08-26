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大陸爆甲醛大白菜案 食藥署：不分國別白菜及其製品提升抽驗比率至5成

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
有鑒於韓國發現泡菜原料用大白菜檢出甲醛，食藥署已向韓方確認產品為輸入台灣，並且在即日起對不分國別進口的大陸白菜、白菜製品，提高邊境查驗比率從2%至10%提升至20%至50%。 圖／食藥署提供
有鑒於韓國發現泡菜原料用大白菜檢出甲醛，食藥署已向韓方確認產品為輸入台灣，並且在即日起對不分國別進口的大陸白菜、白菜製品，提高邊境查驗比率從2%至10%提升至20%至50%。 圖／食藥署提供

中國大陸河北省傳出甲醛大白菜事件，部分白菜收購商，以沾取甲醛溶液方式，延長其運輸保鮮時間。對此，衛福部食藥署指出，今年截至25日為止，並無大陸大白菜輸入查驗紀錄，不過，有鑒於韓國發現泡菜原料用大白菜檢出甲醛，食藥署已向韓方確認產品為輸入台灣，即日起對不分國別進口的大陸白菜、白菜製品，提高邊境查驗比率從2%至10%提升至20%至50%。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，經查詢中國大陸白菜相關貨號，今年截至目前為止並無輸入查驗紀錄，不過，外界懷疑大白菜會以其他製品形式輸入國內，且韓國已傳出有大陸架全大白菜輸入，已詢問韓方，目前泡菜等受大陸甲醛大白菜影響產品並無輸入台灣，且已行文要求韓國落實國與國互相通報機制，如發現疑慮產品可能輸往我國，應及早通報幫助我國在邊境將其攔截。

劉芳銘指出，為避免甲醛大白菜相關製品輸入台灣，食藥署即日起調升大白菜、大白菜相關加工製品邊境抽驗比率，從現行「一般抽批」檢驗2%至10%抽驗比率，提升至「加強抽批」，即抽驗比率20％至50%，且不分國別疑慮採此種檢驗方式、甲醛列為檢驗重點，盼藉此強化邊境把關，如有發現疑慮產品，將要求業者全數退運或銷毀，同時依風險分級，再次調升抽驗比率。

目前中國大陸生鮮、冷凍白菜依法均不得輸入台灣，本次事件是大陸網友日前發布影片，揭露大陸業者疑似將大白菜接觸甲醛溶液後再裝車，引發民眾恐慌，大陸相關部門立刻介入調查。劉芳銘指出，我國雖禁止大陸大白菜輸入台灣，但難保這些產品可能繞道在其他國家加工後，以加工後成品如泡菜等形式輸入台灣，為此，食藥署才決議按上述作法提高邊境把關強度。

食藥署 抽驗 甲醛

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