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雨下到南部人受不了！未來2天夜晨最有感 網崩潰：怎又是我們
沙德爾颱風持續減弱，台灣天氣未因此完全穩定。「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（26）日晚間9時多發文提醒，未來2天夜晚至清晨是降雨重點時段，海陸風交會輻合容易形成雲雨帶，其中南部地區更要留意間歇性較大雨勢，戶外活動或工作最好隨身攜帶雨具。
粉專貼文附上的「逐12小時定量降水預報」中可見，26日晚間至27日清晨，降雨主要集中在中南部，其中南部沿海及山區雨勢較明顯；到了27日白天，降雨範圍進一步擴大，西半部從中部一路往南都有明顯降雨訊號，部分區域預估雨量也隨之增加。
27日晚間至28日清晨，雲雨帶仍持續影響中南部，南部降雨訊號更加集中；最需要注意的則是28日白天至晚間，預報圖中西半部大範圍被藍、綠色降雨區覆蓋，中南部更出現黃、紅色區域，顯示部分地區可能出現較強、較集中的雨勢，降雨也可能一陣一陣來得又急又大。
台灣颱風論壇說明，未來2天的夜晚至清晨，海陸風交會輻合容易產生雲雨帶，因此南部需特別留意間歇較大雨勢；其他時段雖然雨勢未必持續，天氣仍稍不穩定。
別因出門時沒下雨就掉以輕心，粉專也提醒，近期有戶外活動、通勤或在外工作需求的民眾，「戶外活動及工作記得攜帶雨具」。
網友們紛紛回應，「下到快得憂鬱症了，南部人不習慣沒太陽啊」、「怎麼颱風從北邊過去，結果又是下在南部」、「台中一陣大雨，剛剛才停下來」。
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