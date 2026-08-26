聽新聞
0:00 / 0:00

雨下到南部人受不了！未來2天夜晨最有感 網崩潰：怎又是我們

聯合新聞網／ 綜合報導
沙德爾颱風持續減弱，台灣天氣未因此完全穩定。圖／中央氣象署
沙德爾颱風持續減弱，台灣天氣未因此完全穩定。圖／中央氣象署

沙德爾颱風持續減弱，台灣天氣未因此完全穩定。「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（26）日晚間9時多發文提醒，未來2天夜晚至清晨是降雨重點時段，海陸風交會輻合容易形成雲雨帶，其中南部地區更要留意間歇性較大雨勢，戶外活動或工作最好隨身攜帶雨具。

粉專貼文附上的「逐12小時定量降水預報」中可見，26日晚間至27日清晨，降雨主要集中在中南部，其中南部沿海及山區雨勢較明顯；到了27日白天，降雨範圍進一步擴大，西半部從中部一路往南都有明顯降雨訊號，部分區域預估雨量也隨之增加。

27日晚間至28日清晨，雲雨帶仍持續影響中南部，南部降雨訊號更加集中；最需要注意的則是28日白天至晚間，預報圖中西半部大範圍被藍、綠色降雨區覆蓋，中南部更出現黃、紅色區域，顯示部分地區可能出現較強、較集中的雨勢，降雨也可能一陣一陣來得又急又大。

未來2天夜晚至清晨是降雨重點時段。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專
未來2天夜晚至清晨是降雨重點時段。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專

台灣颱風論壇說明，未來2天的夜晚至清晨，海陸風交會輻合容易產生雲雨帶，因此南部需特別留意間歇較大雨勢；其他時段雖然雨勢未必持續，天氣仍稍不穩定。

別因出門時沒下雨就掉以輕心，粉專也提醒，近期有戶外活動、通勤或在外工作需求的民眾，「戶外活動及工作記得攜帶雨具」。

網友們紛紛回應，「下到快得憂鬱症了，南部人不習慣沒太陽啊」、「怎麼颱風從北邊過去，結果又是下在南部」、「台中一陣大雨，剛剛才停下來」。

沙德爾颱風

相關新聞

雨下到南部人受不了！未來2天夜晨最有感 網崩潰：怎又是我們

沙德爾颱風持續減弱，台灣天氣未因此完全穩定。「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（26）日晚間9時多發文提醒，未來2天夜晚至清晨是降雨重點時段，海陸風交會、輻合容易形成雲雨帶，其中南部地區更要留意間歇性較大雨勢，戶外活動或工作最好隨身攜帶雨具。

華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

為保障員工隱私與安全，台灣虎航今年初宣布工作證將移除中文姓氏，並輔以英文別名。中華航空及華信航空也表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列；長榮、星宇航空則持續研議。

衣服黏黑屑飄霉味？她租屋5年才知要定期清洗衣機 內行授省錢小撇步

租屋族洗衣服時，是否常發現洗好的衣物上沾黏不明的深色碎屑，甚至隱隱飄出潮濕異味？日前一名租屋長達5年的女網友發文驚呼，自己一直以為洗完衣服出現屑屑是衣服發霉，直到近期才知道「原來洗衣機平時要自己清洗」，貼文曝光後釣出許多內行專家現身說法，大方分享平價又高效的日常保養小撇步。

不是先到先看？醫曝急診重症僅占7% 揭檢傷分類真相：等候反而是好事

許多民眾身體一有微恙，直覺反應就是直奔大醫院急診室，甚至常抱持「既然繳了急診費就該立刻看診」的錯誤觀念，導致急診室長年陷入擁塞困境。急診科醫師魏智偉在節目《醫師好辣》中透露，中部醫學中心真正屬於第一級的危急患者其實僅占3%至7%，其餘高達九成以上多為病況相對穩定的輕症個案。多數病患因不熟悉急診「檢傷五級」運作原則而苦候發火；事實上，急診絕非先到先看，而是依生命危急程度進行科學分流。

沙德爾掃過北方海面 氣象署估明上半天發海警

沙德爾颱風預估明後兩天將距離台灣最近，由於它持續減弱，且路徑大幅北修，北部地區影響減弱，但氣象署仍預估最快明天清晨到上午將發布海上颱風警報，

北投機車載客試辦結束 Uber：服務上路沒有時間表

台灣Uber 7月底以「文化體驗」之名，在北投試辦一個月機車載客體驗計畫。挑戰現行法規底線，遭北市政重罰70萬元，現已進入訴願程序。今Uber台灣總經理莫德安受訪指出，試辦計劃已完成，期待將獲得的資訊與數據和主管機關分享，強調服務上路「沒有時間表」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。