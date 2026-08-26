一條延長線改變晚年！80歲嬤沒中風、沒心肌梗塞「日子卻失控了」

胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉專分享，門診曾遇過一名80多歲阿嬤，沒有心肌梗塞、也沒有中風，改變她晚年生活的，只是一條放在地上的延長線。

某天半夜，阿嬤起床上廁所，房間昏暗，腳尖勾到電線後重重摔倒，造成髖部骨折。雖然手術順利，「後面的日子卻失控了」，臥床、肺炎、譫妄接連發生，肌肉也快速流失。出院後，她再也無法像過去一樣獨自走路。

黃軒提醒，很多人以為「老人跌倒，扶起來就好了」，但對長者來說，一跤可能不只是一塊瘀青，而是從「生活能自理」走向「需要長期照護」的轉折點。大型研究顯示，長者髖部骨折後一年死亡率約15%至25%，台灣研究約14%至20%，真正奪走生命的，往往不只是斷掉的骨頭，而是臥床後接踵而來的肺炎、血栓、譫妄與身體衰弱。

依國健署110年國民健康訪問調查，台灣65歲以上長者約每6人就有1人一年內曾跌倒，每12人就有1人因此就醫，而且意外往往就發生在最熟悉的臥室、客廳與浴室。

黃軒指出，長者因骨質疏鬆、肌少症、視力退化、反應和平衡能力下降，更加「跌不起」。最怕的是陷入「跌倒→害怕走路→活動減少→肌肉更弱→再次跌倒」的惡性循環。

他提醒，家中常見陷阱包括昏暗走道、濕滑浴室、床邊與廁所旁、樓梯高低差，以及會滑動的小地毯。防跌也不能只說一句「走路小心」，而應裝設夜燈、收好電線雜物、加裝浴室扶手與防滑設施，並維持腿部肌力和平衡訓練。

「家，應該是長者最安心的地方，而不是一場充滿陷阱的障礙賽」。黃軒強調，防跌不是限制長者活動，而是守住他的行動力、尊嚴，以及繼續獨立生活的能力。