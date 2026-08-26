豪雨農損逾1.3億元 農業部提供天災貸款1年免息

農業部統計，近日豪雨造成的農業損失，到今天下午5時，累計已達新台幣1億3477萬元。農業部提供天災貸款1年免息。

農業部發布新聞稿指出，這波豪雨受損作物主要為木瓜，其次為番石榴、蔥、落花生及竹筍；縣市受損以嘉義縣損失4410萬元最嚴重，其次是雲林縣2942萬元、屏東縣2677萬元、台南市1882萬元、高雄市1411萬元。

農業部農業金融署發布新聞稿，為協助受災農漁民災後復耕、復養及復建，減輕其財務負擔，農業部提供農業天然災害低利貸款，自26日至116年8月25日，免息1年，至於因8月下旬豪雨申請的新貸案件，則自撥貸日起1年免息，利息由農業部補貼。

農金署說，近年受極端氣候影響，颱風、豪雨等災害頻繁，考量部分農漁民尚未能完全復耕、復養，影響收益，另因應8月下旬中南部連日降下超大豪雨，造成嚴重農業損失，為減輕農漁民利息負擔，協助加速災後復耕、復養及復建，農業部提供天災貸款免息措施。