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自用小船捕撈漁獲公然販售已違法 漁業署：只可攜回自用

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
漁業署表示，依「漁業法」規定，從事海洋休閒釣魚者，若有販售漁獲物的行為，已違反「漁業法」規定。示意圖，此為合法漁獲。圖／聯合報系資料照
漁業署表示，依「漁業法」規定，從事海洋休閒釣魚者，若有販售漁獲物的行為，已違反「漁業法」規定。示意圖，此為合法漁獲。圖／聯合報系資料照

針對近期有自用小船未經許可進行漁撈，以及於社群平台販售漁獲物，漁業署今表示，依照「漁業法」第6條規定，從事海洋休閒釣魚者，若有販售漁獲物的行為，已違反「漁業法」規定，呼籲只可攜回自用。

漁業署說明，經營漁業於任何情況下均須向主管機關取得漁業執照，並遵守漁業相關法規。休閒釣魚的定義，是遵循聯合國糧食及農業組織（FAO）定義，明文規定不得販售漁獲物。然而遭處分的自用小船船舶所有人，於社群平台公然明碼標價販售漁獲物，經查該行為人等無法提出漁獲物來源為合法漁船所捕，或是使用漁具進行捕撈，明確違反「漁業法」規定。

漁業署表示，漁業署正修正漁船船員管理規則，增設見習船員的身分，將來一般民眾只要經過4小時見習船員訓練，即可申請見習船員手冊，搭乘一支釣等特定漁船從事漁業活動，漁獲物便可在漁業法管理下合法販售，而休閒釣魚則只可在定量範圍內攜回自用，其餘放回海中。

漁業署呼籲，民眾搭乘漁船以外的船舶或載具從事休閒釣魚，不得販售漁獲物，只可攜回自用，其餘則可拍照紀念後放回海中，使漁業資源得以永續利用。

漁業署

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