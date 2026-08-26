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華航宣布工作名牌刪除中文姓名 長榮星宇研議中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。圖／華航提供
中華航空表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列。圖／華航提供

為保障員工隱私與安全，台灣虎航今年初宣布工作證將移除中文姓氏，並輔以英文別名。中華航空及華信航空也表示，2027年3月起以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列；長榮星宇航空則持續研議。

華航企業工會今表示，對航空公司第一線員工來說，工作名牌是服務識別的一部分，但「工作上的識別」，不代表必須在工作場域公開自己的完整真實姓名。長期以來，員工揭露中文全名，可能被旅客透過姓名搜尋社群帳號、私人資訊，甚至遇到私訊、跟蹤或騷擾。

華航企業工會指出，上周華航工會出席交通部舉辦的工會研習交流時，遇到高星潢董事長，董事長當場承諾同意修改現行名牌設計，取消名牌上的中文全名，這不只是一項制度上的調整，更是對一線同仁個人隱私與工作安全的重視與保障。

華航企業工會更近一步表示，日前與空服員職業工會、全國航空業總工會及國內各大航空公司工會聯合發起「航空業一線人員工作名牌與個人隱私安全連署暨問卷調查」活動，上周華航董事長高星潢已承諾同意修改現行名牌設計，取消名牌上的中文全名。

華航表示，因應職務需求，調整一線服務人員服務類服制名牌呈現方式，將以中英文姓氏，以及英文名縮寫或外文別名擇一並列，預計自2027年3月起分階段換發，持續提供旅客優質貼心的服務。

華信航空表示，將比照華航同步辦理。

長榮航空指出，基於一線同仁與旅客互動的工作特性且適法的前提下，長榮航空將持續研擬執勤配戴名牌的作法。

星宇航空表示，第一線人員於日常執勤時，名牌以中文全名及英文名作為識別，方便各國旅客辨識與溝通；惟於公關活動及拍攝時，基於同仁隱私與安全考量，皆會事先遮蔽名牌資訊，避免姓名曝光，未來將持續研議合理名牌呈現方式，兼顧服務需求與同仁隱私保護的原則。

華航 長榮 星宇

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