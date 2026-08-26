中南部豪雨成災 全台2死3失蹤202傷…農業損失近2億

中南部連日豪雨成災，中央災害應變中心統計全台2死3失蹤202傷，新增1人死亡，死亡2人為4名登山客到花蓮登山，1員渡溪時遭沖走，消防局集結前往搜救，3員於24日晚上8時許接觸，於晚上10時30分救出，失蹤1人於隔天上午10 時21分尋獲遺體並護送下山；今天新增1死為屏東縣今天上傳案件：8月25日上午7時32分，1女現場OHCA，家屬拒絕送醫，交由員警處理。

失蹤3人為花蓮縣玉里鎮長良便橋玉里端傳家屬與友人通報失聯者疑似騎機車落水；台南市東區裕德二街22巷6號大排傳有人被大水沖走；屏東縣萬丹鄉萬新大橋傳1名男子落水失蹤，現都由搜救人員持續搜尋中。

民眾進行疏散撤離包括嘉義縣25人，台南市574人，高雄市2651人，屏東縣906人，花蓮縣1826人，台東縣147人，共6129人。台南市開設2處收容中心共收留22人。全台曾停電2萬1885戶，已修復2萬1125戶，新竹縣尚有760戶未修復。

中度颱風沙德爾，28日通過臺灣北部海面，強度有減弱且暴風半 徑縮小的趨勢。嘉義以南地區有局部大雨或短延時豪雨，中部山區及馬祖亦有局部大 雨發生的機率。北部沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖、澎湖易有8至9級 強陣風。26日西南部及27日至28日全臺適逢大潮，滿潮前後沿海低窪地區須 注意強降雨導致易積淹水。

沙德爾颱風今日下半天因太平洋高壓 減弱，颱風移速放慢。27日起北方高 壓將再度增強且受季風低壓牽引，颱 風將轉向西南西方向前進，28日登陸 中國。 颱風在27日下半天至28日最接近臺 灣北方海域至馬祖近海，目前颱風強 度為中度颱風，未來接近時強度將減 弱且暴風圈縮小。 27日清晨有達到發布海上警報的條件， 本署將持續監測颱風路徑及強度變化， 請隨時注意發布之最新氣象資訊。

中央災害應中心表示，今天中午12時19分獲報，接獲藍白公司通報藍白1號客船載運141名乘客、5名船員，擱淺在東港航道，人員均安，藍白公司已安排拖船前往現場協助脫困，屏東縣政府及交通部航港局也派員趕到現場 指揮，目前兩艘藍白交通船已對接上，開始拖引。

中央災害變中心統計全台積淹水44件，救出78人，待救2，失蹤3人，不含積淹水的路樹傾倒或土石坍方等

一般災情狀況，總計1222件，已處理1060件；處理中162件。

農業部統計，8月下旬豪雨農業產物及民間設施災損共1億829萬元，以嘉義縣損失4177萬元，占39％、雲林縣 損失,935萬元，占27％、台南市損失1709萬元，占16％、高雄市損940萬元，占9％，屏東縣損失919萬元，占8％，農耕業損失9109萬元，較為嚴重受損作物主要為木瓜，其次為番石榴及落花生等；畜牧業損失金額488萬元，主要為雞；漁業損失金額1231萬元，主要為虱目魚，其次為筍殼魚等。

中南部豪雨成災，中央災害應變中心統計全台疏散撤離6129人。圖／中央災害應變中心提供