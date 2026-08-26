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苯駢芘超標黑麻油流入桃園 衛生局：追查下架、擴大抽驗

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市衛生局今天接獲台北市衛生局通知，統健實業供售的「麻油車頂級冷壓黑麻油255ml」檢出致癌物苯駢芘超標，問題產品流入桃園2家聖德科斯門市。衛生局獲報後立即追查，共有18瓶進貨，其中尚未售出的9瓶已下架。資料照。圖／桃園市衛生局提供
桃園市衛生局今天接獲台北市衛生局通知，統健實業供售的「麻油車頂級冷壓黑麻油255ml」檢出致癌物苯駢芘超標，問題產品流入桃園2家聖德科斯門市。衛生局獲報後立即追查，共有18瓶進貨，其中尚未售出的9瓶已下架。資料照。圖／桃園市衛生局提供

桃園市衛生局今天接獲台北市衛生局通知，統健實業供售的「麻油車頂級冷壓黑麻油255ml」檢出致癌物苯駢芘3.2μg/kg，超過限量標準2.0μg/kg，問題產品流入桃園2家聖德科斯門市。衛生局獲報後立即追查，共有18瓶進貨，其中尚未售出的9瓶均已下架，業者也啟動退費措施。

衛生局表示，此次不合格產品為「麻油車頂級冷壓黑麻油255ml」，有效日期為2028年4月6日。台北市衛生局通知產品不分批號全面下架後，桃園隨即清查流向，確認流入轄內2家聖德科斯門市，共進貨18瓶，其中9瓶已售出、9瓶尚未售出，未售產品均已完成下架，避免違規油品持續流通。

衛生局指出，統健實業已公告，消費者若購買有效日期為2028年4月6日的同款產品，即日起至今年9月30日止，可辦理全額退費。

衛生局表示，因應近期各地接連發生食用油品苯駢芘超標事件，市府已擴大抽驗。第一波油品專案於6月29日至7月7日進行，共抽驗58件，其中1件不合格，為原先已公告的不合格產品。

由於外縣市後續陸續檢出苦茶油苯駢芘異常，桃園市衛生局8月3日再啟動第二波苦茶油專案抽驗，針對製造端及販售端加強監測。截至今天為止，共抽驗16件苦茶油，其中11件檢驗合格、2件不合格，已移請業者所在地衛生局處辦，另有3件仍在檢驗中。

衛生局強調，後續將持續掌握各縣市抽驗異常及相關風險資訊，主動擴大市售食用油品監測；一旦發現不合格產品，將立即要求下架、追查產品流向並阻斷販售，持續為市民食用油品安全把關。

超標 衛生局 抽驗

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