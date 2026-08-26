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衣服黏黑屑飄霉味？她租屋5年才知要定期清洗衣機 內行授省錢小撇步

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒洗完衣物應保持洗衣槽門蓋開啟通風，並定期使用清潔劑去垢殺菌，避免黴菌滋生。示意圖／Ingimage
專家提醒洗完衣物應保持洗衣槽門蓋開啟通風，並定期使用清潔劑去垢殺菌，避免黴菌滋生。示意圖／Ingimage

租屋族洗衣服時，是否常發現洗好的衣物上沾黏不明的深色碎屑，甚至隱隱飄出潮濕異味？日前一名租屋長達5年的女網友發文驚呼，自己一直以為洗完衣服出現屑屑是衣服發霉，直到近期才知道「原來洗衣機平時要自己清洗」，貼文曝光後釣出許多內行專家現身說法，大方分享平價又高效的日常保養小撇步。

一名女網友在Threads上發文透露，自己租屋生活已邁入第5年，過去總以為洗衣機若要清潔，必須花費數千元找專業師傅到府拆洗，因此從未自行處理過。直到日前她將洗衣槽清潔消毒液沿著內筒倒上一圈，並啟動標準洗衣程序運轉，洗完後再度清洗衣物時，才發現困擾許久的黏屑問題完全消失，讓她驚呼原來精緻生活不僅要洗衣服，更得定期清潔洗衣機。

另一名網友也分享，兩年前為了家中孩童特地添購新洗衣機，近期檢查機身膠圈等角落竟也出現發霉現象，使用清潔消毒劑空洗後才重獲乾淨，呼籲大家務必建立定期維護的好習慣。貼文曝光後，許多網友力推化工材料行或賣場販售的「過碳酸鈉」，一公斤僅需數十元，每個月定期倒入洗衣槽並開啟「槽洗淨」或浸泡模式，不僅去垢力強，還不會留下刺鼻氣味。

也有內行網友透露，最省錢且具備殺菌效果的方式，是將約 600ml 至 1000ml 的家用漂白水倒入注滿水位的洗衣槽內，浸泡數小時或隔夜後再走完一次正常洗程，即可維持筒槽潔淨。若不想花時間調配或長時間浸泡，可選擇免浸泡的專用清潔劑或活氧泡泡粉，依照說明直接空機運轉，適合忙碌的上班族與租屋族快速除垢除臭。

除了定期投藥清洗，專家也特別提醒一個最關鍵的生活習慣：「每次洗完衣服後，切記不要立刻蓋上洗衣機門蓋」。應保持筒槽內部通風乾燥，避免潮濕環境加速膠圈與內壁滋生黴菌。

洗衣機 租屋 省錢

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