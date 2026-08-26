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大雨釀災…尖石鄉760戶停電 台電持續搶修

中央社／ 台北26日電
停電示意圖。圖／AI生成
停電示意圖。圖／AI生成

中央災害應變中心今天表示，截至下午3時，台南市開設2處收容處所收容22名民眾。另外，尖石鄉秀巒地區仍有760戶停電，因現場邊坡不穩定、有零星落石致施工困難，台電將持續搶修。

根據水利署發布的新聞稿，中央災害應變中心今天下午4時召開第7次工作會議，由行政院政務委員季連成主持，持續關注颱風最新動態，會中並視訊連線屏東縣副縣長黃國榮，瞭解「藍白1號」客船擱淺、脫困過程。

中央災害應變中心說明，截至今天下午3時，累積雨量排行苗栗縣42.0mm、金門縣38.5mm、屏東縣38.0mm；颱風沙德爾因太平洋高壓減弱，颱風移速放慢，預計在27日下半天至28日最接近台灣北方海域至馬祖近海，馬祖北方海面27日清晨有達發布海上颱風警報的條件，但仍需視颱風路徑及強度變化而定。

中央災害應變中心表示，今天12時19分發生「藍白1號」客船擱淺東港航道，乘客141人、船員5人，合計146人，屏東縣政府及交通部航港局13時成立應變中心。黃國榮說明，經拖船「祐榮1號」前往協助，擱淺船舶於下午3時48分左右順利脫困，已依原航線進港並安全泊靠碼頭，人員均安。

停電 尖石鄉 台電 苗栗縣 屏東縣

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