計程車油價補貼8月底截止申請 公路局籲3800輛快登記

交通部推動計程車油價折讓補貼措施，申請期限至8月31日止。公路局今天說，截至25日止，約95.6%車輛已登記，約3800輛未辦理登記，呼籲尚未登記車行及駕駛把握最後申請時限。

為協助計程車駕駛降低營運成本，減輕油料支出負擔，交通部自115年5月推動計程車油價折讓補貼措施，每輛補貼新台幣6000元，並於6月16日再加碼補貼至每輛最高1.5萬元。

交通部公路局發布新聞稿指出，截至8月25日止，已有約95.6%車輛完成登記（約8萬4600輛），累計補貼金額超過2億元，申請情形踴躍。

這次計程車油價折讓補貼措施申請期限將在8月31日截止，根據公路局官網資訊，駕駛持已綁定登記的計程車優惠卡前往加油時，即可享受折讓優惠，使用期限至115年12月31日止。

公路局表示，目前尚約有3800輛計程車未辦理登記，主要集中於雙北地區計程車行，再次呼籲尚未辦理登記計程車行及駕駛，把握最後申請時限，以免影響自身權益。

公路局提醒，尚未辦理優惠卡或已有優惠卡但還沒登記的車行或駕駛，先向中油或台塑公司辦理優惠卡並登記加入交通部計程車油價補助。