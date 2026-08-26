流感導致肺阻塞且急性惡化 藥物優化+肺部復原救回老菸槍喘息危機

58歲李姓男子長年吸菸並患有慢性阻塞性肺病（COPD）與高血壓，平時都定期門診追蹤，但日前不幸感染流感病毒，引發嚴重氣管收縮，短距離走路都困難重重，家人緊急將他送醫治療。經醫師評估後，先給予抗病毒藥物控制急性感染，並同步實施「藥物優化策略」與「肺部復原計畫」，成功幫助病人在流感痊癒後順利恢復正常生活，擺脫臥床與依賴呼吸器的窘境。

大千綜合醫院胸腔內科醫師林孟賢表示，慢性阻塞性肺病患者如果在急性惡化期未及時接受適當的呼吸與藥物治療，極可能因嚴重呼吸困難與缺氧，導致肺功能急劇下降，進而引發呼吸衰竭。這不僅會大幅增加心血管併發症、再次惡化及長期依賴呼吸器的風險，甚至可能危及生命。因此，剛經歷急性惡化的肺阻塞患者，治療目標絕非僅止於緩解當下的喘促感，更重要的是建立長期防禦機制，預防未來的再次發作。

他指出，要達到最佳療效的關鍵在於「藥物優化」與「肺部復原」雙管齊下，同時改善患者的生理與心理功能，進而提升整體生活品質。

林孟賢針對急性惡化期的藥物優化提供三大重點如下：

1.急性期內適時給予口服或注射型類固醇，幫助壓制氣道與全身性發炎反應；同時搭配抗流感病毒藥物，並視狀況使用抗生素來預防繼發性細菌感染。

2.可使用「三合一藥物療法」，幫助持續抗發炎及發揮雙重擴張氣管效果，研究顯示能顯著降低高風險病人的死亡率與再住院率。

3.許多肺阻塞患者合併有心血管疾病，建議良好控制血壓與心臟問題，能減少肺部積水與心肺負擔，就能直接改善呼吸困難狀況。

林孟賢指出，藥物雖能有效將氣管打開，但無法直接解決病人肌肉無力及換氣效率不佳的問題，對於「一動就喘」的病人，早期的「肺部復原計畫」是重建體能與生活品質的重點，肺部復原計畫如下：

1.運動訓練：透過運動可提升周邊肌肉的攝氧效率，顯著減輕心肺負擔。

2.呼吸技巧：經專業復健師指導「縮唇呼吸」與「腹式呼吸」，能防止小支氣管在吐氣時過早塌陷，有助於滯留肺部的廢氣順利排出，直接減輕活動時的缺氧感。

3.氣道清創衛教：學習有效咳嗽技巧與姿位引流，能幫助病人自主清除深層痰液，降低續發感染風險。

林孟賢提醒，「完全戒菸」是減緩肺功能急速惡化與保護剩餘肺功能的根本關鍵，如果患者在接受藥物或相關治療後，仍有持續呼吸喘促、疲憊或運動耐受性不佳等情形，務必盡速就醫評估，以獲得最妥適的醫療照護。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

林孟賢醫師提醒，戒菸是減緩肺功能急速惡化與保護肺功能的根本關鍵。圖／大千綜合醫院提供