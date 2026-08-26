沙德爾掃過北方海面 氣象署估明上半天發海警

沙德爾颱風預估明後兩天將距離台灣最近，由於它持續減弱，且路徑大幅北修，北部地區影響減弱，但氣象署仍預估最快明天清晨到上午將發布海上颱風警報，

中央氣象署預報員曾昭誠表示，沙德爾颱風剛通過琉球群島，下午2時距離台灣仍有600多公里，雖然結構仍相當對稱，但颱風眼已不明顯，預估接下來仍會持續減弱，於明後兩天通過台灣北方海面。

曾昭誠指出，氣象署最快將於明天清晨到上午，針對北方海面發布海上颱風警報，由於颱風預計將於周五白天登陸中國，因此最快下半天就會解除海警。

曾昭誠說，明天下半天至後天上半天將是颱風距離台灣最近的時刻，但中心距離本島陸地仍有350公里左右遠，因此本島陸警機會小，但中心將登陸中國時，預計七級暴風圈仍有機會掃過馬祖近海，甚至不小心籠罩陸地，因此目前仍沒排除馬祖陸警可能，若要發布將會是在明天晚上。

曾昭誠表示，明天白天台灣主要還是受到西南風影響，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨。入夜後，隨著颱風靠近，中部地區降雨轉趨明顯。後天白天北部、東半部也將受到颱風外圍雲系影響，有零星短暫陣雨或雷雨；中南部則因颱風及西南風影響，有較大雨勢，尤其是嘉南地區，恐有短延時豪雨。

曾昭誠示警，一直到月底水氣仍多。颱風走後台灣將進入另一個低壓帶，因此天氣仍不穩定，南部地區仍有較大雨勢機會。得等到9月1日，低壓減弱、轉吹東風，基隆北海岸及東半部變成迎風面，南部水氣才會再更減少。