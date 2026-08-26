台灣文旦柚輸陸…大陸新增包裝廠、果園註冊全在花蓮 農業部回應了

針對中國大陸海關總署26日新增部分我國文旦柚包裝場及果園註冊，農業部表示，農業部表示，目前「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台尚未接獲中方通知新增台灣文旦柚包裝場及供果園，鑒於國際貿易須經雙方中央政府進行諮商談判，動植物防疫檢疫更涉及公權力執行，呼籲中方在兩岸檢驗檢疫合作平台下，基於國際規範與科學原則與我方進行溝通諮商，俾供台灣業者有規範可循，亦能確保農民權益。

農業部表示，台灣文旦柚產區並非局限於花蓮縣，包括台南市、苗栗縣、新北市等縣市皆有生產，但中方僅公告我國花蓮縣產區文旦柚供果園174處及包裝場33家可輸中，且過程非透過雙方中央政府談判，其核准依循之檢疫規範未見說明，對於相關農產品輸入防檢疫條件也未訂定明確標準，在不明確的檢疫規範下，農民將承受更高的風險。

農業部說明，中國大陸自2022年起以介殼蟲及農藥殘留超標為由，不符合國際規範片面暫停我國柑橘類水果進口，我方持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易，惟始終未獲正面回應。後續中方於2024年9月2日透過前揭平台通知恢復我國部分地區文旦柚輸入，惟未提供完整檢疫規範；為協助我業者出口，農業部防檢署爰依過去做法受理業者輸出申請，並採加倍取樣，以協助文旦柚銷中。

農業部強調，國際農業貿易仍應採科學理性態度，並呼籲中方依據國際貿易規範，在兩岸檢驗檢疫合作平台下與我方諮商，儘速開放我國全部產區文旦柚；另針對仍遭中國大陸暫停進口的我國其他農漁產品，與我方進行技術對話，以儘早恢復貿易。

為穩定文旦柚產業發展及果農收益，農業部全面推動內外銷、多元加工及調整產業結構等具體措施，除提供海外拓銷獎勵補、導入產銷履歷溯源管理與升級冷鏈貯運技術，並積極開發日本、新加坡、加拿大及香港等新興市場，有效降低對單一市場的依賴外。此外，也開拓實體量販通路及電商與企業預購平台，提升購買便利性。另推廣早收栽培技術，以延長銷售期，並輔導業者開發精油、果汁及糕點等高附加價值產品，從源頭優化產銷平衡，加速文旦柚產業轉型升級。