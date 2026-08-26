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不是先到先看？醫曝急診重症僅占7% 揭檢傷分類真相：等候反而是好事

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒急診以搶救危急生命為優先，落實就醫分級才能讓健保與緊急救護體系發揮最大效益。聯合報系資料照
專家提醒急診以搶救危急生命為優先，落實就醫分級才能讓健保與緊急救護體系發揮最大效益。聯合報系資料照

許多民眾身體一有微恙，直覺反應就是直奔大醫院急診室，甚至常抱持「既然繳了急診費就該立刻看診」的錯誤觀念，導致急診室長年陷入擁塞困境。急診科醫師魏智偉在節目《醫師好辣》中透露，中部醫學中心真正屬於第一級的危急患者其實僅占3%至7%，其餘高達九成以上多為病況相對穩定的輕症個案。多數病患因不熟悉急診「檢傷五級」運作原則而苦候發火；事實上，急診絕非先到先看，而是依生命危急程度進行科學分流。

急診科醫師賈蔚在節目中說明台灣急診檢傷分類系統與國際接軌，標準共劃分為五個等級：

第一級（復甦急救）：如病患已失去呼吸心跳（OHCA），醫護團隊必須即刻放下手邊所有事務全員投入搶救。

第二級（危急）：病況嚴重，須在10分鐘內立即展開醫療處置。

第三級至第五級：屬於生命徵象相對穩定的中輕度病症。

急診科醫師田知學也分享，曾遇過被判定為第四級的輕傷病患，因在診間等候近2小時而憤怒抗議。她強調，急診室的核心宗旨是「搶救瀕死生命」，當醫護正與死神拔河搶救一、二級重症時，輕症患者務必多加體諒與耐心等待。「一級沒聲音、五級大聲吼」道盡了第一線人員的無奈，呼籲大眾應將急迫資源留給真正命懸一線的患者。

急診室24小時燈火通明，卻也屢屢面臨醫療資源遭濫用的尷尬局面。急診科主任吳肇鑫指出，急診空間長年處於滿載甚至超載狀態。魏智偉醫師更曾分享令人哭笑不得的真實案例，有民眾大半夜掛急診只為請醫師檢查「腳毛」是否異常，甚至有人因夜間散步沒帶鑰匙無處可去、想趁半夜洗牙，或是受到驚嚇自認「心靈受傷」而跑來掛急診。

此外，像是急性腸胃炎引發的劇烈腹痛，雖然當下十分難受，但其生命徵象大多維持穩定。吳肇鑫醫師表示，此類病患就診後通常會先給予退燒、止痛或點滴輸液，待抽血檢驗排除其他致命性急症後即可返家休養。他幽默提醒，在急診室裡若身邊沒有圍繞著一整群醫護搶救，「其實正代表您的狀況非常安全，反而該感到慶幸」。

除了急診湧入大量輕症，救護車資源被濫用亦是重大課題。田知學醫師提及，曾有長輩僅因導尿管不慎脫落，家屬便緊急撥打119要求救護車接送。相較於歐美地區動輒數萬元的救護車自費開銷，台灣緊急救護與健保體系極為便利親民，但若因輕微狀況占用救護車輛，恐將延誤突發心肌梗塞、嚴重創傷等真正需要即刻救援的重症病患。

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