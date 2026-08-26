北投機車載客試辦結束 Uber：服務上路沒有時間表

台灣Uber 7月底以「文化體驗」之名，在北投試辦一個月機車載客體驗計畫。挑戰現行法規底線，遭北市政重罰70萬元，現已進入訴願程序。今Uber台灣總經理莫德安受訪指出，試辦計劃已完成，期待將獲得的資訊與數據和主管機關分享，強調服務上路「沒有時間表」。

今年是Uber登台第13年，累積哩程數已突破26億公里，合作車隊數達28個、服務城市也從16升級成19個縣市，並且提供移動出行、寵物優不及好孕專車等多項產品服務。

Uber宣布，最新年度代言人是天后蔡依林。與此同時，外界最關注的還是台灣Uber今年7月起在北投試辦機車小黃服務。

台灣Uber總經理莫德安表示，目前試辦計畫已落幕，正在統整提供服務的一個月所有乘客、駕駛的反應與感受。希望可以將地方需求反應給主管機關，能夠取得主管機關的支持與理解。

莫德安指出，Uber機車上路「沒有時間表」，期待能將過去得到的數據跟結果分享給主管機關，並持續創造對話與溝通、討論的機會。