高雄博田醫院正副院長捲「代刀」爭議遭訴 院方否認：絕無違法

高雄博田國際醫院捲入「代刀」爭議，院長謝榮豪、副院長蕭姓醫師被依違反醫師法起訴，衛生局各裁罰最高50萬元，院方今天回應「絕對沒有違法」，正、副院長仍照常看診。

起訴指出，謝榮豪2023年10月執行椎間盤切除手術時，讓不具醫師資格的鄭姓醫材商進入手術室，協助比對、量測連接桿長度；同天蕭姓副院長全膝關節置換手術，由洪姓工程師遞交、扶持機械手臂定位器、固定鋼釘及觸碰抽吸管，已涉實際醫療業務，依違反醫師法起訴謝、蕭及3名醫材商共5人。

博田國際醫院表示，目前尚未收到正式起訴書，等到收到起訴書之後，再對外統一聲明；院方強調，「醫院絕對沒有任何違反醫師法的行為」，一切交由司法判斷。

事發後，謝榮豪當時透過臉書駁斥，強調手術困難及關鍵步驟都是他本人完成，當時因患者出血較多，需要先加壓止血、等待情況穩定，才利用空檔請護理師及廠商協助量測連接橫桿長度，廠商上台只是「幫忙擺螺帽」。