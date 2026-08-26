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串聯跨域資源　「南山醫務社工獎」肯定醫務社工專業貢獻

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
第九屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今天（8月26日）舉行，行政院政務委員陳時中（右4）、衛生福利部部長石崇良（右3）、衛福部社會救助及社工司司長楊雅嵐（右2）、醫務社會工作協會理事長宋賢儀（右1）、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯（左3）、南山人壽總經理范文偉（左2）、今周刊副社長楊紹華（左1）出席見證獲獎社工的卓越貢獻。圖／南山人壽慈善基金會提供
第九屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今天（8月26日）舉行，行政院政務委員陳時中（右4）、衛生福利部部長石崇良（右3）、衛福部社會救助及社工司司長楊雅嵐（右2）、醫務社會工作協會理事長宋賢儀（右1）、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯（左3）、南山人壽總經理范文偉（左2）、今周刊副社長楊紹華（左1）出席見證獲獎社工的卓越貢獻。圖／南山人壽慈善基金會提供

臺灣邁入超高齡社會，醫療、長照及社會支持需求日益提升，醫務社工的角色也從傳統院內個案服務，逐步延伸成為串聯醫療、社區與社會資源的重要樞紐。為了表彰第一線無私奉獻的醫務社工，第九屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮於今天（8月26日）舉行，行政院政務委員陳時中、衛生福利部部長石崇良、醫務社會工作協會理事長宋賢儀、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯，以及各地醫療院所貴賓代表共同出席，見證6家得獎醫院社工團隊及6位優秀醫務社工的卓越貢獻。

目前臺灣醫療第一線約有2,000名醫務社工，每日穿梭於醫院各個角落，除了陪伴病人及家屬面對疾病與生命困境，也協助醫病溝通、處理家庭與社會問題，並媒合社會福利及照護資源，是醫療照護體系不可或缺的一環。南山人壽慈善基金會自2017年與醫務社會工作協會共同設立「南山醫務社工獎」以來，成為全國唯一專為醫務社工設立的獎項，每年持續透過獎項選拔與專業倡議，表彰醫務社工的專業價值與服務貢獻，並提升社會大眾對醫務社工角色的認識與重視。

行政院政務委員陳時中感謝醫務社工長年在醫療現場的專業貢獻，並因應超高齡社會的照顧需要，將醫療服務延伸為更完整的社會支持，同時肯定「南山醫務社工獎」的推動，讓社會看見醫務社工在病人照護、家屬支持與制度創新的重要價值。衛生福利部部長石崇良則表示，在健康臺灣的願景下，醫務社工是全人、全齡、全社區照護不可或缺的力量，衛福部將持續健全社工專業制度，改善薪資待遇與執業安全保障，提供更友善的工作環境，讓社工夥伴得以安定久任、發揮所長。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，醫務社工不僅是醫療團隊中的重要成員，更成為串聯跨專業、跨部門及公私部門資源的關鍵樞紐，從本屆得獎者的服務事蹟可看見，醫務社工積極連結醫療、社福、長照及公私部門資源，從個案支持走向「整合資源、創新服務、倡議權益」，不僅回應病人及家庭的醫療與生活需求，更進一步創新服務模式、倡議弱勢權益，展現醫務社工專業角色的深化與轉變。

醫務社會工作協會理事長宋賢儀指出，醫務社工經常面對疾病、失落、家庭衝突與社會困境等人生難題，但始終以專業與溫暖陪伴，協助病人及家庭找到面對困境的力量；同時，感謝本屆所有參獎者、評審委員以及長期支持醫務社工發展的各界夥伴，共同讓醫務社工的專業價值被更多人看見。

本屆團體組6家獲獎醫院的醫務社工團隊，均展現醫務社工從「院內個案服務」走向「跨域整合」的共同趨勢。各團隊依據醫療現場與在地需求，分別在醫療事故關懷、兒少保護、失智照護、無家者醫療、身心障礙友善服務及偏鄉高齡照護等領域，串聯醫療、社福、長照及公私部門資源，發展出具在地特色、可持續且具推廣價值的服務模式。

本屆個人組6位獲獎的醫務社工，服務領域涵蓋精神醫療、早期療育、急重症與器官捐贈、無依個案善終、整合個案管理、性侵害被害人服務，以及失智、失能照護等，展現精準評估、危機介入、家庭支持、資源整合、權益倡導及制度建構等多元專業能力。獲獎的醫務社工不僅陪伴病人及家庭走過疾病與生命困境，更將第一線服務經驗轉化為創新方案、標準流程及可持續的服務模式，充分展現醫務社工在醫療體系中不可取代的專業價值。

南山人壽致力推動永續健康，結合南山人壽慈善基金會的力量，長期與逾210家醫院夥伴為消弭弱勢健康不平等、促進社會健康與韌性共盡心力，面對超高齡社會帶來的醫療、長照及社會支持等新興需求，南山人壽將持續攜手公私部門及醫療照護夥伴，支持醫務社工發揮跨域整合與專業倡議力量，讓更多病人及家庭在面對疾病、照護與人生困境時，獲得適切且及時的支持，也期盼在公部門與民間力量齊心努力下，繼續攜手朝著健康臺灣的願景前行。

第九屆「南山醫務社工獎」得獎名單。圖／南山人壽慈善基金會提供
第九屆「南山醫務社工獎」得獎名單。圖／南山人壽慈善基金會提供

「南山醫務社工獎」是全國唯一專為醫務社工設立的獎項，本屆共有6家醫院社工團隊及6位優秀醫務社工獲獎，表彰其專業價值與服務貢獻。圖／南山人壽慈善基金會提供
「南山醫務社工獎」是全國唯一專為醫務社工設立的獎項，本屆共有6家醫院社工團隊及6位優秀醫務社工獲獎，表彰其專業價值與服務貢獻。圖／南山人壽慈善基金會提供

社工 長照 南山人壽

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