多品種油品苯駢芘超標！殷瑋批賴總統國安會議未開 籲正視問題

北市今公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。市府今舉行跨局處記者會，研考會主委殷瑋指出，這已是毒油事件中驗出第三種不同品種油品問題，至今中央仍給不出答案，曾經高喊「食安即國安」賴清德總統至今未開國安會議，呼籲中央應正視毒油風暴持續擴大的事實。

殷瑋指出，中央政府目前態度看起來，想把問題聚焦在接下來的修法，蔣萬安曾公開呼籲建立反蓋牌條款，要建立通報的智慧的機制在內，但不能只靠修法就能解決一切認為風波已經平息，從目前來看不只沙拉油，就連苦茶油、麻油都有驗出問題，地方本於權責做好該做的事，中央應正視毒油風暴持續擴大的事實，「而不是沒有人負責、下台，也沒有真相、道歉。」

殷瑋說，蔣萬安七月就曾呼籲中央針對各種油品做全面的本駢芘查驗，但中央至今未做也沒有給人民報告，當然人民無法安心，如果當初有做有沒有機會在更早時候就能夠擋下、查到不同油品當中也有問題，當初沙拉油疑慮中央想定調是巴西豆所造成的問題，但現在油品橫跨不同的品種，中聯毒油到現在都還沒有答案，先前市府所提出質疑，中央提出解方還是做到什麼程度。

殷瑋說，賴清德總統過去一直強調「食安即國安」，但從6月至今一次國安會議都沒有開，針對毒油相關發言只有公佈20%以下毒油產品可以上架，現在已經有第三種的油驗出超標，「還不開國安會議嗎？難道光靠地方政府區域聯防就能解決問題嗎？」

北市今公布「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標，已啟動相關機制下架、稽查。圖／衛生局提供