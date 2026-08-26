影／老字號「麻油車」業者自主通報驗出苯駢芘超標：通路全下架

繼沙拉油、苦茶油檢出苯駢芘不符標準，如今連「麻油」也中鏢。台北市衛生局今天舉行記者會表示，接獲業者自主通報，統購實業有限公司的「麻油車頂級冷壓黑麻油」苯駢芘檢驗值達3.2，超過法規標準2.0。北市府獲報後立即啟動稽查，針對該產品採取不分批號預防性下架，共計下架187瓶並抽驗21瓶。北市衛生局表示，在此之前「麻油車」生產的頂級冷壓苦茶油已被檢出苯駢芘不符標準，這款麻油主要是從聖德科斯門市流出，消費者可在9月30日前到門市全額退費。

台北衛生局長黃建華說明這個事件的經過。黃建華說，衛生局在8月24號晚上接到統建實業股份有限公司自主檢驗通報，它的上游統購實業股份有限公司的黑麻油，叫做『麻油車頂級冷壓黑麻油』，驗出了苯駢芘超標達3.2。

黃建華說，在25號一早北市衛生局就全面出動進行相關的查核，主要是了解整個通路以及相關的狀況，衛生局也到總公司以及各門市去做查核，對於問題批號，總共有進貨216瓶，在整個查核的過程中，也針對這個品項，不分批號都做一個預防性的下架，同時，也針對不分批號的麻油車頂級冷壓黑麻油進行抽驗，總共有21瓶。

黃建華表示，衛生局啟動了第四波的擴大抽驗，在這個抽驗的過程中，以麻油為主，針對市占率、使用率高的，包括麻油雞餐廳相關通路，也針對實體的通路及網路通路來進行擴大的檢驗，確保消費者的權益。第四波的檢驗，除了黑麻油之外，我們也針對常用的油品，包含了花生油、葵花油、棕櫚油，也同時做加強抽驗。

黃建華指出，擴大抽驗的目的，最主要還是要保護市民的一個權益，至於前三波，我們總共檢驗了90個檢體，裡面有5個不合格，其中包含一個是第一波的大豆沙拉油，第二波有兩個苦茶油，在第三波也有兩個苦茶油，總共有5件不合格的檢體。當然，一旦檢驗到，我們就是全面的預防性下架，並追蹤相關的通路，來確保市民的安全。

統購實業的「麻油車頂級冷壓黑麻油」苯駢芘超標，產發局長陳俊安在記者會上說明，針對北市18家麻油使用的工廠進行全面訪查。記者杜建重／攝影

台北市法務局長連堂凱在記者會上表示，這款麻油主要是從聖德科斯門市流出，消費者可在9月30日前到門市全額退費。記者杜建重／攝影

教育局長湯志民表示，目前查核結果，台北市各級學校目前均未使用相關麻油。記者杜建重／攝影