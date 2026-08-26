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買到「甲醛白菜」泡水洗得掉嗎？ 營養師曝殘酷真相：只能丟掉

聯合新聞網／ 綜合報導
針對蔬菜浸泡甲醛保鮮的食安疑慮，營養師提醒化學成分若滲入內部組織將難以靠沖洗清除。示意圖／Ingimage
針對蔬菜浸泡甲醛保鮮的食安疑慮，營養師提醒化學成分若滲入內部組織將難以靠沖洗清除。示意圖／Ingimage

近期中國大陸傳出黑心業者為了保鮮將大白菜浸泡甲醛的食安風波，引發不少家庭主婦與外食族的高度擔憂。針對民眾關心買到這類蔬菜該如何清洗去毒，營養師林冠良在臉書發文直言「很可惜，沒有很好的處理辦法」，因為甲醛一旦在浸泡過程中被蔬菜組織深層吸收，即便反覆沖洗或泡水也難以徹底去除，最安全的做法就是直接丟棄切勿食用。

營養師林冠良在臉書粉專指出，甲醛雖然具備易溶於水的化學特性，許多人直覺認為只要多沖水、多浸泡就能去除；然而，若僅是附著在蔬菜表面的微量甲醛，確實可以藉由剝除外葉並用流動清水沖洗來減少殘留，但最棘手的是，業者若採整顆浸泡方式保鮮，甲醛早已被植物組織深層吸收，「這在後續料理時是怎麼泡都泡不出來的」，民眾很難透過居家清洗徹底化解風險。

針對消費者能否透過肉眼或氣味自行辨識，林冠良分析，「氣味難以作為唯一判準」，除非甲醛殘留濃度極高、散發出刺鼻異味，才有機會被即時察覺；若浸泡數天後表面氣味已揮發，或濃度未達嗅覺閾值，即使聞不出異味，內部組織仍可能殘留化學物質。

許多植物與生物體在自然生長代謝過程中原本就會生成微量甲醛，大白菜本身亦然，因此市售簡易試紙無法準確判別是天然生成還是人工浸泡。真正有效的判定必須仰賴實驗室檢驗，不僅要精準測定濃度，還需透過分析甲醛在蔬菜各部位的分佈比例，才能回推是否遭人為浸泡。

林冠良也補充，人體在正常代謝過程中雖然也會產生微量內源性甲醛並自行代謝排出，但外源性吃進體內的化學殘留又是另一回事，仍應盡可能避免攝入。

甲醛 泡水 營養師 蔬菜

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