急診住院病房 總醫師「挑菜」非依先來後到？台大醫院嘆：病人也在挑

台大醫院近期傳出病人候床長達35天之久，院內人士點出，該院一般病房收床時，傾向挑選病症較輕、治療較單純的病人，被院內稱為「挑菜」。一位不願具名的醫界人士點出，各家醫學中心收床時多按「先來後到」區分，先至急診的病人優先收治至病房，但台大作法與其他醫院不同，是由病房總醫師下樓至急診「挑選」病人上樓，形同比起其他醫院多出一道篩選機制。

醫界人士表示，各家醫院一般病房收治急診病人程序及制度不同，依台大醫院作法，若急診同時暫留多位等待感染科病房的病人，而樓上感染科病房有病人出院，出現空床時，會由總住院醫師下樓指定可上樓收治的病人，實際收治標準不得而知，需視總醫師個人判斷而定，但比起他院形同多一道篩選機制，「且如果是你來選，會收多一點病人還是少一點？挑選好處理的還是不好處理的？」

雙北其他醫學中心，包括新光醫院、長庚醫院作法，則是按病人進入急診先後順序決定病房收治次序。醫界人士指出，這表示病人在急診等候時間愈長，被優先收治機率愈高，唯一變數是病人欲入住的病房種類，例如病人考量個人經濟情況，只想住健保房，但樓上空出的是自費病房，或病人為求舒適，「非單人房不住」，而病房空出的是多人房，則會優先讓願意住多人房的病人上樓。

對於外界「挑菜」質疑，台大醫院醫務秘書陳彥元證實，該院收治病人多數係由病房總醫師至急診暫留區，選擇欲收治的病人，原則上是依病人嚴重程度，「先來的當然不一定最嚴重」，此外，也要考量病房配置、主治醫師專長，及病房醫護人力等各有不同，且有不少病人即使提供雙人房病人也不願入住，建議病人轉院至其他有病床的醫院，患者也多拒絕，「病人也在挑。」