快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

長照產業籲修法解決多年未加價困境 盼給付、評鑑接軌科技

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣進入超高齡社會，加上社會結構改變，使用長照需求者也逐年增加，台灣長照產業策進會今舉行修正草案公布記者會。記者翁唯真／攝影
台灣進入超高齡社會，加上社會結構改變，使用長照需求者也逐年增加，台灣長照產業策進會今舉行修正草案公布記者會。記者翁唯真／攝影

台灣進入超高齡社會，加上社會結構改變，使用長照需求者也逐年增加，台灣長照產業策進會今舉行修正草案公布記者會，針對人力、給支付標準、評鑑等相關內容可以有所調整，並跟上現在長照產業趨勢，也期待官方能定期與業者開會傾聽心聲。

衛福部長照司專委王玲玲回應，目前已有長照服務費用調整機制，近期已展開審查程序，相關建議可依現行作業原則提出，再由長照服務照顧組合專家審查小組進行審查，當中會請業者、民間代表就提案內容說明，審查的進度也會公告於網站。對於產業所提出的修法建議，也會帶回討論。

社團法人台灣高齡產業創新發展協會理事長蘇秀鑾表示，目前協會會員涵蓋住宿型長照機構、日間照顧、居家服務等單位，也包括高齡住宅及科技產業等跨領域業者。目前最大問題之一是「法規與實務脫節」，部分規定不僅增加經營者負擔，也讓實務執行困難。

蘇秀鑾說，照顧業者面臨人力短缺且人力上漲問題，照顧服務又屬高度人力密集產業，為維持照顧品質，機構必須符合相關醫護、護理及照顧人力配置要求，但在人力難覓、薪資持續增加的情況下，業者面臨「成本一直漲、收費卻相對固定」的雙重壓力。雖然制度上有物價調整等申請機制，但業界反映，實際調整仍有許多限制，與民間感受到的物價漲幅存在落差。

蘇秀鸞表示，目前評鑑過程涉及大量文件及行政作業，第一線照顧人員已經人力吃緊，若還要投入大量時間整理紙本資料，反而壓縮實際照顧長輩的時間；台灣目前已進入數位化時代，政府也積極推動AI及智慧照顧，但現行評鑑制度與科技應用之間卻缺乏有效串聯，未來應思考如何讓電子紀錄、AI及數位工具與評鑑制度整合，減少重複填寫及行政負擔。

台灣長照產業策進會執行長盧允中說，長照制度每十年進入下一個世代，並非「跟不上」，而是希望延續長照二點零基礎，進一步接軌科技與國際發展，讓長照也能像醫療一樣受惠於科技進步，從產業永續、國際接軌及因應2030年高齡社會需求等面向，完善下一階段制度。

盧允中說，現行長照服務涉及人力、物價及營運成本變化，若給付標準無法及時反映實際成本，將增加服務提供單位經營壓力，也可能影響長照服務品質。首先希望相關的「付費與給付」可以有一個定期的審議機制，並定期跟民眾、業者公告，增加溝通的透明度。

盧允中表示，再來是長照機構業態眾多，從「輕度失能」到「重度失能」的服務不中斷，不過隨著科技發展軟、硬體的兼備也是需要法規調整，才能提供更好服務。

立委王正旭說，政府過去長照政策成績斐然，但目前長照仍面臨三大挑戰，第一個挑戰是專業人力不足，未來可考量建立照服員訓練中心，穩定基層照顧品質；第二個是長照基金財源穩定性，這是未來不可避免急需討論的議題；第三個醫照轉銜不順，建議可從宏觀角度，主導資訊系統的整合。

立委陳菁徽表示，長照的收費標準審議制度若能加入團體協商機制，納入不同聲音，長照服務將會更有品質，希望未來可以多討論。且科技導入長照的機制需要更細節的討論，建議主管機關將長期照顧科技發展研究義務明確入法。

策進會也提出，修正14條的部分各個區域會有不同的、不同的這個成本，不同的薪資條件，建議在法源中，授權主管機關可以針對這一點做評估；15條有關於財源永續的部分，現在看起來「存量」很夠，但是「流量」看起來還是有點危險，建議按照《社會福利基本法》的制度五年一次做檢討。

王玲玲回應，針對日照中心給付標準等執行面的問題，近期將與日照中心促進會及較大型業者進一步討論，業者可就現行給支付制度有哪些需要改善、哪些項目應納入等提出建議，作為後續研議參考。

王玲玲說，對於業者關心的評鑑制度，中央辦理的長照機構評鑑是「四年一次」，並非每年或每兩年一次，涵蓋社區式、居家式、住宿式及綜合式機構；至於地方政府對轄下機構進行的督導考核，則屬地方政府權責，頻率由地方政府自行訂定。

對於業者希望建立定期檢討給支付及收費標準的機制，王玲玲表示，相關建議會帶回評估，未來給支付標準新增或修訂，也將朝行政程序透明化方向推動。業者提出方案後，長照司會確認相關文件，送交專家小組討論，並讓提案單位有機會在專家會議中說明、對話，最後再決定是否修正及修正幅度。

長照 修法

延伸閱讀

長照政策宣導不足 6成民眾不懂福利

偏鄉教育修法拚留才 久任獎金擬擴大？教育部：9月討論

經濟日報社論／別讓產業建言停在白皮書

衛福部大規模組改 增兒家署、社照署

相關新聞

沙德爾掃過北方海面 氣象署估明上半天發海警

沙德爾颱風預估明後兩天將距離台灣最近，由於它持續減弱，且路徑大幅北修，北部地區影響減弱，但氣象署仍預估最快明天清晨到上午將發布海上颱風警報，

北投機車載客試辦結束 Uber：服務上路沒有時間表

台灣Uber 7月底以「文化體驗」之名，在北投試辦一個月機車載客體驗計畫。挑戰現行法規底線，遭北市政重罰70萬元，現已進入訴願程序。今Uber台灣總經理莫德安受訪指出，試辦計劃已完成，期待將獲得的資訊與數據和主管機關分享，強調服務上路「沒有時間表」。

下班帶傘！5縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午17時30分針對5縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26)日南投縣山區有局部大雨或豪雨，南投地區、苗栗至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

影／老字號「麻油車」業者自主通報驗出苯駢芘超標：通路全下架

繼沙拉油、苦茶油檢出苯駢芘不符標準，如今連「麻油」也中鏢。台北市衛生局今天舉行記者會表示，接獲業者自主通報，統購實業有限公司的「麻油車頂級冷壓黑麻油」苯駢芘檢驗值達3.2，超過法規標準2.0。北市府獲報後立即啟動稽查，針對該產品採取不分批號預防性下架，共計下架187瓶並抽驗21瓶。北市衛生局表示，在此之前「麻油車」生產的頂級冷壓苦茶油已被檢出苯駢芘不符標準，這款麻油主要是從聖德科斯門市流出，消費者可在9月30日前到門市全額退費。

急診住院病房 總醫師「挑菜」非依先來後到？台大醫院嘆：病人也在挑

台大醫院近期傳出病人候床長達35天之久，院內人士點出，該院一般病房收床時，傾向挑選病症較輕、治療較單純的病人，被院內稱為「挑菜」。一位不願具名的醫界人士點出，各家醫學中心收床時多按「先來後到」區分，先至急診的病人優先收治至病房，但台大作法與其他醫院不同，是由病房總醫師下樓至急診「挑選」病人上樓，形同比起其他醫院多出一道篩選機制。

影／毒油產品再+1！黑麻油驗出苯駢芘超標 北市187瓶不分批號預防性下架

台北市政府今舉行跨局出聯合記者會指出，24日接獲通路商自主通報產品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標。目前該產品不分批號已全面下架，經稽查北市各門市進貨216瓶，下架187瓶，也搶啟動第四波抽驗出針對通路商外，高頻率使用麻油的店家也將稽查。法務局也表示，購買民眾都可以向原通路退費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。