長照產業籲修法解決多年未加價困境 盼給付、評鑑接軌科技

台灣進入超高齡社會，加上社會結構改變，使用長照需求者也逐年增加，台灣長照產業策進會今舉行修正草案公布記者會，針對人力、給支付標準、評鑑等相關內容可以有所調整，並跟上現在長照產業趨勢，也期待官方能定期與業者開會傾聽心聲。

衛福部長照司專委王玲玲回應，目前已有長照服務費用調整機制，近期已展開審查程序，相關建議可依現行作業原則提出，再由長照服務照顧組合專家審查小組進行審查，當中會請業者、民間代表就提案內容說明，審查的進度也會公告於網站。對於產業所提出的修法建議，也會帶回討論。

社團法人台灣高齡產業創新發展協會理事長蘇秀鑾表示，目前協會會員涵蓋住宿型長照機構、日間照顧、居家服務等單位，也包括高齡住宅及科技產業等跨領域業者。目前最大問題之一是「法規與實務脫節」，部分規定不僅增加經營者負擔，也讓實務執行困難。

蘇秀鑾說，照顧業者面臨人力短缺且人力上漲問題，照顧服務又屬高度人力密集產業，為維持照顧品質，機構必須符合相關醫護、護理及照顧人力配置要求，但在人力難覓、薪資持續增加的情況下，業者面臨「成本一直漲、收費卻相對固定」的雙重壓力。雖然制度上有物價調整等申請機制，但業界反映，實際調整仍有許多限制，與民間感受到的物價漲幅存在落差。

蘇秀鸞表示，目前評鑑過程涉及大量文件及行政作業，第一線照顧人員已經人力吃緊，若還要投入大量時間整理紙本資料，反而壓縮實際照顧長輩的時間；台灣目前已進入數位化時代，政府也積極推動AI及智慧照顧，但現行評鑑制度與科技應用之間卻缺乏有效串聯，未來應思考如何讓電子紀錄、AI及數位工具與評鑑制度整合，減少重複填寫及行政負擔。

台灣長照產業策進會執行長盧允中說，長照制度每十年進入下一個世代，並非「跟不上」，而是希望延續長照二點零基礎，進一步接軌科技與國際發展，讓長照也能像醫療一樣受惠於科技進步，從產業永續、國際接軌及因應2030年高齡社會需求等面向，完善下一階段制度。

盧允中說，現行長照服務涉及人力、物價及營運成本變化，若給付標準無法及時反映實際成本，將增加服務提供單位經營壓力，也可能影響長照服務品質。首先希望相關的「付費與給付」可以有一個定期的審議機制，並定期跟民眾、業者公告，增加溝通的透明度。

盧允中表示，再來是長照機構業態眾多，從「輕度失能」到「重度失能」的服務不中斷，不過隨著科技發展軟、硬體的兼備也是需要法規調整，才能提供更好服務。

立委王正旭說，政府過去長照政策成績斐然，但目前長照仍面臨三大挑戰，第一個挑戰是專業人力不足，未來可考量建立照服員訓練中心，穩定基層照顧品質；第二個是長照基金財源穩定性，這是未來不可避免急需討論的議題；第三個醫照轉銜不順，建議可從宏觀角度，主導資訊系統的整合。

立委陳菁徽表示，長照的收費標準審議制度若能加入團體協商機制，納入不同聲音，長照服務將會更有品質，希望未來可以多討論。且科技導入長照的機制需要更細節的討論，建議主管機關將長期照顧科技發展研究義務明確入法。

策進會也提出，修正14條的部分各個區域會有不同的、不同的這個成本，不同的薪資條件，建議在法源中，授權主管機關可以針對這一點做評估；15條有關於財源永續的部分，現在看起來「存量」很夠，但是「流量」看起來還是有點危險，建議按照《社會福利基本法》的制度五年一次做檢討。

王玲玲回應，針對日照中心給付標準等執行面的問題，近期將與日照中心促進會及較大型業者進一步討論，業者可就現行給支付制度有哪些需要改善、哪些項目應納入等提出建議，作為後續研議參考。

王玲玲說，對於業者關心的評鑑制度，中央辦理的長照機構評鑑是「四年一次」，並非每年或每兩年一次，涵蓋社區式、居家式、住宿式及綜合式機構；至於地方政府對轄下機構進行的督導考核，則屬地方政府權責，頻率由地方政府自行訂定。

對於業者希望建立定期檢討給支付及收費標準的機制，王玲玲表示，相關建議會帶回評估，未來給支付標準新增或修訂，也將朝行政程序透明化方向推動。業者提出方案後，長照司會確認相關文件，送交專家小組討論，並讓提案單位有機會在專家會議中說明、對話，最後再決定是否修正及修正幅度。