快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

台大急診候床12天亡、有人等35天 醫改會籲查「挑菜」背後行政流程

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台大醫院近期爆出急診病患候床12天後身亡，甚至台大工會指有人等床達35天，引發外界關注急診壅塞及「挑菜文化」問題。圖／醫改會提供
台大醫院近期爆出急診病患候床12天後身亡，甚至台大工會指有人等床達35天，引發外界關注急診壅塞及「挑菜文化」問題。圖／醫改會提供

台大醫院近期爆出急診病患候床12天後身亡，甚至台大工會指有人等床達35天，引發外界關注急診壅塞及「挑菜文化」問題。醫療改革基金會執行長林雅惠表示，面對病患長時間滯留急診，不能只歸因於病家不願轉院，應進行完整的「根本原因分析」，釐清究竟是病人因素、病房不足、人力問題，還是院內行政流程及選擇性收治所造成。

林雅惠指出，若病人家屬不願轉院，背後原因可能很多，包括長期在台大就醫、交通便利，或認為轉院是在「踢皮球」等，因此醫院應強化醫病溝通，清楚說明病情嚴重度、轉院必要性及合理性，以提升病人信任。

她表示，若根本原因分析後發現真正問題是急診工會及臨床醫師所反映的「挑菜」，就應進一步釐清究竟哪些科別、病房或行政流程存在「選擇性收治」問題，才能提出具體改善對策，而不是停留在描述急診壅塞現況。

林雅惠說，這並非首次出現急診病患長時間滯留，過去發生過急診壅塞問題，當時衛福部已要求醫院更靈活調整急門診住院比例、增加相關獎勵及給付，落實急診程序、啟動院內部調節機制，並強化區域聯防。如今再次發生類似事件，主管機關應向社會說明相關措施的實際落實情況及成效。

林雅惠表示，站在醫改會的角度，急診本質上是提供緊急處置及短暫觀察的場域，並非住院病房的替代空間，即使患者在急診接受治療，也不能因此認為醫療品質與住院完全相同。病患長時間滯留真正反映的，可能是全院病床周轉、收治優先順序及行政流程等系統性問題。

另針對急診護理人力及「人床比」問題，醫改會表示，各科別、地區及不同班別的照護負荷並不相同，不能只以單一護病比判斷人力是否足夠。例如同樣照顧13名患者，急診病人、術後急性期病人及慢性病患者的照護需求可能完全不同。

因此醫改會主張，護病比之外，也應參考國際經驗導入「護理時數」、「照顧時數」等指標，更精準評估不同科別實際照護負荷及人力配置，並將基層工會代表納入監督機制，才能真正成為醫療安全的第一道防線。

至於石崇良所提「挑菜文化不敢說沒有」，並將與醫院討論制度化，林雅惠認為，各醫院急診壅塞原因不同，不能以單一模式處理。部分醫院可能受人力不足影響，有些則是特定科別滿床，若跨科收治又可能增加醫療風險。

醫改會認為，衛福部去年提出的「院內調節」及「區域聯防」機制仍是關鍵，除了檢討院內收治流程，也應強化分流及轉送制度，避免把急診壅塞視為單一醫院或單一病人的問題，而應從整體醫療體系找出根本原因，才能真正改善病患長時間滯留急診的困境。

台大 急診 醫改會 台大醫院

延伸閱讀

獨／台大候床12天不稀奇？院內人士加碼曝病人暫留急診35日遭通報異常

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

等嘸病床...急診醫學會：病況穩定 待床逾24小時就應協調轉院

急診重症等床、病房卻「挑菜」？ 石崇良：不敢說沒有、應制度化改善

相關新聞

沙德爾掃過北方海面 氣象署估明上半天發海警

沙德爾颱風預估明後兩天將距離台灣最近，由於它持續減弱，且路徑大幅北修，北部地區影響減弱，但氣象署仍預估最快明天清晨到上午將發布海上颱風警報，

北投機車載客試辦結束 Uber：服務上路沒有時間表

台灣Uber 7月底以「文化體驗」之名，在北投試辦一個月機車載客體驗計畫。挑戰現行法規底線，遭北市政重罰70萬元，現已進入訴願程序。今Uber台灣總經理莫德安受訪指出，試辦計劃已完成，期待將獲得的資訊與數據和主管機關分享，強調服務上路「沒有時間表」。

下班帶傘！5縣市豪大雨特報 下到晚上

中央氣象署下午17時30分針對5縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26)日南投縣山區有局部大雨或豪雨，南投地區、苗栗至嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

影／老字號「麻油車」業者自主通報驗出苯駢芘超標：通路全下架

繼沙拉油、苦茶油檢出苯駢芘不符標準，如今連「麻油」也中鏢。台北市衛生局今天舉行記者會表示，接獲業者自主通報，統購實業有限公司的「麻油車頂級冷壓黑麻油」苯駢芘檢驗值達3.2，超過法規標準2.0。北市府獲報後立即啟動稽查，針對該產品採取不分批號預防性下架，共計下架187瓶並抽驗21瓶。北市衛生局表示，在此之前「麻油車」生產的頂級冷壓苦茶油已被檢出苯駢芘不符標準，這款麻油主要是從聖德科斯門市流出，消費者可在9月30日前到門市全額退費。

急診住院病房 總醫師「挑菜」非依先來後到？台大醫院嘆：病人也在挑

台大醫院近期傳出病人候床長達35天之久，院內人士點出，該院一般病房收床時，傾向挑選病症較輕、治療較單純的病人，被院內稱為「挑菜」。一位不願具名的醫界人士點出，各家醫學中心收床時多按「先來後到」區分，先至急診的病人優先收治至病房，但台大作法與其他醫院不同，是由病房總醫師下樓至急診「挑選」病人上樓，形同比起其他醫院多出一道篩選機制。

影／毒油產品再+1！黑麻油驗出苯駢芘超標 北市187瓶不分批號預防性下架

台北市政府今舉行跨局出聯合記者會指出，24日接獲通路商自主通報產品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標。目前該產品不分批號已全面下架，經稽查北市各門市進貨216瓶，下架187瓶，也搶啟動第四波抽驗出針對通路商外，高頻率使用麻油的店家也將稽查。法務局也表示，購買民眾都可以向原通路退費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。