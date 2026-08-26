台大急診候床12天亡、有人等35天 醫改會籲查「挑菜」背後行政流程

台大醫院近期爆出急診病患候床12天後身亡，甚至台大工會指有人等床達35天，引發外界關注急診壅塞及「挑菜文化」問題。醫療改革基金會執行長林雅惠表示，面對病患長時間滯留急診，不能只歸因於病家不願轉院，應進行完整的「根本原因分析」，釐清究竟是病人因素、病房不足、人力問題，還是院內行政流程及選擇性收治所造成。

林雅惠指出，若病人家屬不願轉院，背後原因可能很多，包括長期在台大就醫、交通便利，或認為轉院是在「踢皮球」等，因此醫院應強化醫病溝通，清楚說明病情嚴重度、轉院必要性及合理性，以提升病人信任。

她表示，若根本原因分析後發現真正問題是急診工會及臨床醫師所反映的「挑菜」，就應進一步釐清究竟哪些科別、病房或行政流程存在「選擇性收治」問題，才能提出具體改善對策，而不是停留在描述急診壅塞現況。

林雅惠說，這並非首次出現急診病患長時間滯留，過去發生過急診壅塞問題，當時衛福部已要求醫院更靈活調整急門診住院比例、增加相關獎勵及給付，落實急診程序、啟動院內部調節機制，並強化區域聯防。如今再次發生類似事件，主管機關應向社會說明相關措施的實際落實情況及成效。

林雅惠表示，站在醫改會的角度，急診本質上是提供緊急處置及短暫觀察的場域，並非住院病房的替代空間，即使患者在急診接受治療，也不能因此認為醫療品質與住院完全相同。病患長時間滯留真正反映的，可能是全院病床周轉、收治優先順序及行政流程等系統性問題。

另針對急診護理人力及「人床比」問題，醫改會表示，各科別、地區及不同班別的照護負荷並不相同，不能只以單一護病比判斷人力是否足夠。例如同樣照顧13名患者，急診病人、術後急性期病人及慢性病患者的照護需求可能完全不同。

因此醫改會主張，護病比之外，也應參考國際經驗導入「護理時數」、「照顧時數」等指標，更精準評估不同科別實際照護負荷及人力配置，並將基層工會代表納入監督機制，才能真正成為醫療安全的第一道防線。

至於石崇良所提「挑菜文化不敢說沒有」，並將與醫院討論制度化，林雅惠認為，各醫院急診壅塞原因不同，不能以單一模式處理。部分醫院可能受人力不足影響，有些則是特定科別滿床，若跨科收治又可能增加醫療風險。

醫改會認為，衛福部去年提出的「院內調節」及「區域聯防」機制仍是關鍵，除了檢討院內收治流程，也應強化分流及轉送制度，避免把急診壅塞視為單一醫院或單一病人的問題，而應從整體醫療體系找出根本原因，才能真正改善病患長時間滯留急診的困境。