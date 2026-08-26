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華航再攜手桌球教父莊智淵辦桌球營 傳承國手經驗啟發學童潛力

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航再度舉辦桌球營，資深副總經理陳一戈親臨開訓，攜手桌球教父莊智淵帶領苗栗縣照南國小桌球隊選手一同切磋球技。圖／華航提供
華航再度舉辦桌球營，資深副總經理陳一戈親臨開訓，攜手桌球教父莊智淵帶領苗栗縣照南國小桌球隊選手一同切磋球技。圖／華航提供

華航空公益體育營全台走透透，今天攜手桌球教父莊智淵再度舉辦桌球營，帶領苗栗縣照南國小桌球隊選手一同切磋球技，透過基礎訓練、對打練習以及趣味競賽，將國手經驗傳承給未來台灣體壇的明日之星，啟發學童的無窮潛力。

華航資深副總經理陳一戈表示，華航長期深耕與支持基層體育培育，持續拓展至各縣市向下扎根，期盼能「飛更遠，愛無限」，本次來到苗栗照南國小，除激發小球員築夢動能，也盼能帶給小朋友難忘的回憶，替暑假畫下精彩的句點。華航同時捐贈桌球球衣，希望藉此陪伴學童成長，為基層體育訓練盡一份心力。

莊智淵再度力挺華航公益活動，他表示，很開心透過體育營可以與小球員近距離互動，令他想起自己接觸桌球最初的心情，盼小朋友可以享受每一個當下，勇敢去接觸、嘗試不同的事物，找到真正喜歡且願意投入的方向，踏上屬於自己的道路。

苗栗照南國小長期致力推廣桌球運動，屢屢在國內大小賽事獲得佳績，表現亮眼，校長鍾正康特別感謝華航舉辦如此深具意義的活動，讓學生難得擁有與國手面對面互動的體驗。華航積極落實 ESG（環境保護、社會責任及公司治理），舉辦多項公益活動，並支持台灣本土運動選手發展，協助國家培育體育人才，未來將持續推動各類運動營，將關懷與正向影響力延伸至社會各角落。

莊智淵再度力挺華航公益活動，親身指導小球員基礎訓練，鼓勵學童勇敢去接觸、嘗試不同的事物。圖／華航提供
莊智淵再度力挺華航公益活動，親身指導小球員基礎訓練，鼓勵學童勇敢去接觸、嘗試不同的事物。圖／華航提供

華航長期深耕與支持基層體育培育，持續拓展至各縣市向下扎根，期盼能「飛更遠，愛無限」。圖／華航提供
華航長期深耕與支持基層體育培育，持續拓展至各縣市向下扎根，期盼能「飛更遠，愛無限」。圖／華航提供

莊智淵表示很開心透過體育營可以與小球員近距離互動，希望小朋友可以享受每一個當下。圖／華航提供
莊智淵表示很開心透過體育營可以與小球員近距離互動，希望小朋友可以享受每一個當下。圖／華航提供

華航 莊智淵 桌球

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