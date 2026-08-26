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大林蒲遷村進度向前邁進 新材料循環產業園區計畫通過初審

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
「新材料循環產業園區設置計畫」開發基地位於高雄市小港區，範圍包含大林蒲地區，今通過環評初審。圖／取自環境部環評書件系統
「新材料循環產業園區設置計畫」開發基地位於高雄市小港區，範圍包含大林蒲地區，今通過環評初審。圖／取自環境部環評書件系統

高雄小港區的大林蒲遷村喊了多年，經濟部規畫遷村後將改建為「新材料循環產業園區設置計畫」，環境部今審查「新材料循環產業園區設置計畫」第2次初審，在開發單位承諾補充計畫園區空汙排放總量再降低的可行性，以及極端氣候下的調適與應變機制，通過初審。

本案開發單位及目的事業主管機關均為經濟部，開發基地位於高雄市小港區，範圍包含大林蒲地區約121.34公頃、既有造陸區約135.07公頃，以及鳳鼻頭漁港已完成地籍登記的陸域土地3.23公頃，開發基地總面積約259.64公頃，規畫引進產業可分為新材料產業、循環輔助產業、循環服務產業及支援服務產業，其中包含化學材料、橡膠、塑膠及金屬製品等製造業、電力供應業、廢棄物清除、處理及資源回收處理業等。

環境部今年5月15日進行此案初審會議，結論補正再審，為大林蒲遷村期程再生變數，也讓環團與在地居民不滿，認為不該為了成就園區才遷村，今舉行第二次初審。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，地方居民都期待盡快通過環評，當地已經有很多工業區，空汙抵換卻還是在區外抵換，這應該要有所調整，期待產業增值，但工業發展不應危害環境與健康。

地球公民基金會執行長王敏玲指出，1977年賽洛瑪颱風在高雄造成嚴重災情，2024年山陀兒颱風也讓大家記憶猶新，但本案卻未看見颱風衝擊影響的評估，應該要予以補充。另也強調重工業在南高雄集中在小港和林園，但空汙、重金屬等影響難用抵換來解決。

環評委員會中指出，應該要檢核溫室氣體排放計算結果合理性，並加強說明再生水供應異常時的緊急應變措施與備援方案；另有環委表示，應加強說明植栽移、補植具體規畫，包含含移、補植方式、假植區、移除及移植樹木造冊列管等，以及加強說明保育類物種的保育及監測措施具體規畫。

本案經過2個多小時討論，在環評委員要求開發單位補充本計畫園區空汙排放總量再予降低之可行性，並加強說明植栽移、補植具體規畫，以及因應極端氣候強降雨及颱風等天災，補充調適與緊急應變機制，通過初審。

高雄 大林蒲遷村 初審

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