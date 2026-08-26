南部盼蓋24小時無宵禁機場 民航局：光跑道定向就需搜風5至10年

高雄機場鄰近住宅區，每日凌晨0時至上午6時30分為宵禁，但高雄市長陳其邁先前指出，因應民眾的需求及高市府的期盼，盼向中央爭取建設24小時運作、無宵禁的國際機場。民航局長何淑萍今表示，不論選擇陸地或填海造陸都涉及嚴謹的空域及海洋技術問題，依國際規範，光跑道就需搜集5至10年的風向玫瑰圖才能決定方向，就算要填海造陸也有地層的考量。

高雄小港機場每日凌晨0時至上午6時30分為宵禁，禁止民航機起降，降低噪音對周邊住宅區的影響。事實上，其他機場限制更嚴格，台北松山機場宵禁為晚間11時至隔日上午6時，台中清泉崗機場則為晚間11時至隔日上午7時。

交通部今前往視察高雄國際機場新航廈建設最新辦理情形。中央投入880.8億元興建高雄國際機場新航廈建設，高雄機場將分2期建設年容量達1650萬人次的全新集中式航廈，為完成這座融合綠建築與智慧機場概念的現代化地標，民航局目前正推進新航廈主體工程的細部設計工作，將融入南台灣海洋意象，並規畫未來旅客報到、安檢、出入境的流暢動線與科技應用。

民航局指出，新航廈工程最大挑戰，是採複雜度較高的「先建後拆、半半施工」方式推進，在維持機場正常營運下施工。目前1-1期的東側立體停車場統包工程及A滑行道北移統包工程均在施工中。

1-2期站前交通改善工程已於7月21日上網公告招標，民航局將妥善規畫各階段的交通維持計畫，將施工期間對現有旅客及周邊交通的衝擊降到最低，新航廈主體工程也已完成細部設計期中階段，持續進行期末深化作業。

何淑萍指出，高雄機場目前有26家航空公司投入營運，航線遍及10個國家、35個航點，已超越疫情前。目前運行中的夏季班表每周航班415班，較疫情前2019年每周368班成長13％，其中，東北亞的日韓每周200班。

何淑萍說，高雄機場國際航線搭載率約82％，較去年的78％成長；去年高雄機場旅客量為574萬人次，今年1至7月旅客量396萬人次，預估全年旅客量將突破700萬人次。高雄機場現有航廈容量約1000萬人次，民航局目前正推動新航廈整建計畫，完工啟用後，航廈容量可達1650萬人次。

針對陳其邁及大眾盼爭取高雄建設24小時無宵禁的國際機場，何淑萍表示，高雄機場為台灣南部重要機場，但因緊鄰住宅區，每日凌晨0時至上午6時30分為宵禁時間，事實上不只是台灣機場有宵禁，很多國際機場都有宵禁，主要是民眾對噪音及生活品質有要求是必要的，在地居民也希望有好的環境品質，會維持宵禁。

何淑萍說，她知道各界及高市府都有提及南部24小時機場，不論是蓋在路地或海域上，但因涉及場域、空域，而陸地的腹地、空域使用嚴謹，海上要處理技術層面問題，如海層、海深等。

她坦言，依照國際民航組織規範，光是要蓋一條跑道要做5至10年的風向玫瑰圖（Wind Rose），才能確定跑道方向；若要填海造地也有地層的考量，民航局會就南部24小時機場進行各層面的盤點。

民航局長何淑萍。記者胡瑞玲／攝影

高雄國際機場新航廈建設中包含新建東側立體停車場。記者胡瑞玲／攝影