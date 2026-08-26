高雄博田醫院「代刀」爭議 院長謝榮豪停刀重罰、副院長蕭家傑罰50萬

高雄博田國際醫院長謝榮豪、副院長蕭家傑爆「代刀」爭議，涉嫌在多起手術中，放任無醫師資格的醫材業務員進入手術室，協助操作定位器、攪拌骨水泥等醫療行為遭起訴，高市衛生局今表示，謝姓醫師2月已依「醫師法」裁罰50萬元、停刀1個月；至於蕭姓醫師7月由檢方函送移請調查，也將裁罰最高罰鍰50萬元。

博田國際醫院院長謝榮豪、副院長蕭家傑，涉嫌放任醫材商人員進入手術室，執行量測連結橫桿、混合骨水泥等醫療行為，遭檢方依違反醫師法起訴。

對此，衛生局回應，早在今年2月獲悉此事後便主動啟動行政調查，查出謝姓醫師2020年起，就曾在手術期間違法讓醫材商人員執行應由專業醫事人員操作的醫療行為，嚴重罔顧病人安全。

衛生局表示，調查發現院方未落實手術室管理及督導責任，基於醫療安全零容忍立場，2月4日依「醫療法」對博田國際醫院開出最高50萬元罰鍰；謝姓醫師因違法容留非醫事人員執行醫療業務，依「醫師法」裁處最高50萬元，並停止手術業務1個月。

至於實際進入手術室、未具合法醫師資格卻執行醫療行為醫材商人員，衛生局也移送司法機關偵辦，於2月10日配合檢調前往醫院調查。

風波爆發後，衛生局3月6日再與衛福部委託的醫策會共同赴院實地訪查，要求院方重新檢視手術室管理機制，落實醫療設施及醫材人員權責管控，避免非醫事人員越界執行醫療行為，確保病患就醫安全。

案件並未就此告一段落，高雄地檢署調查後，7月8日另函移蕭姓醫師相關事證，要求衛生局進一步調查，分別於7月30日、8月12日通知蕭姓醫師及洪姓廠商到場陳述意見，並另外調閱相關病歷釐清案情。

衛生局指出，經行政調查後，針對蕭姓醫師涉及的違規情節，也將依「醫師法」裁處最高50萬元罰鍰，並追究相關責任。