毒油產品再+1！黑麻油驗出苯駢芘超標 北市187瓶不分批號預防性下架

台北市政府今舉行跨局出聯合記者會指出，24日接獲通路商自主通報產品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標。目前該產品不分批號已全面下架，經稽查北市各門市進貨216瓶，下架187瓶，也搶啟動第四波抽驗出針對通路商外，高頻率使用麻油的店家也將稽查。法務局也表示，購買民眾都可以向原通路退費。

衛生局長黃建華表示，8月24日接獲統建公司自主檢驗通報，上游廠商統購實業有限公司出品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度為3.2 μg/kg，超出標準，獲報第一時間前往相關通路門市查核，問題批號共進貨216瓶，但針對該產品不分批號已預防性下架187瓶，經過抽驗有21瓶有類似狀況。

黃建華說，目前已啟動第四波擴大抽驗，麻油為主麻油雞相關通路以及網路、實體通路抽驗，油品除黑麻油外也包括花生油、葵花油、棕梠油等加強抽驗，前三波共採樣90檢體，共有5檢體不合格包含沙拉油、苦茶油，若後續抽驗有不合格產品也一律全面預防性下架。

產發局長陳俊安表示，上一波抽驗油品有針對18間有使用麻油食品工廠抽驗，確認沒有相關油品，也將配合第4波抽驗再度訪視，轄內傳統市場、攤商、商圈、月子中心都會抽查，並針對高頻率使用麻油的店家會列為特別的重點稽查對象，目前市場處也已完成攤集場相關食材登錄平台確認沒有使用到這一次有問題的油品。

教育局長湯志民表示，經過清查北市各級學校都未使用該產品，因應先前的毒油事件教育局已在開學前啟動15場的油品專案查核，開學後也會增加跨局處的聯合稽查強度，每一年會增加30場次，每月再增加三場油品隨機查驗。

法務局長連堂凱表示，該產品主要通路是在聖德科斯門市，到9月30號前，都可以向門市退費，不需要說一定要有發票，聖德科斯有會員制，只要能證明有購買，都會協助退費，法務局會持續追蹤退費狀況確保消費者的權益。