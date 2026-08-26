黑芝麻油苯駢芘超標嘉義市首例自主通報 216瓶全面下架回收

食用油苯駢芘超標事件再添一例！嘉義市政府衛生局24日接獲轄內統購實業有限公司自主通報，該公司製售的「麻油車冷壓黑麻油」，經位在台北市通路商聖德科斯（統健實業公司）送驗，檢出苯駢芘3.2μg/kg，超過法定2.0μg/kg限量標準。這是嘉市首例黑芝麻油自主通報苯駢芘超標案件。

衛生局接獲通報下午立即派員前往統購實業稽查，抽驗現場靜置桶內黑麻油，並要求業者立即暫停該產品製造，同時全面清查問題產品流向，通知下架、回收及停止販售，後續須待檢驗合格才能重新上架。

衛生局查明，問題產品為統購實業製油工廠，3月26日製造的「麻油車冷壓黑麻油」，規格255ml／瓶，有效日期至2028年4月6日，共計216瓶，全部交由聖德科斯總公司配送至各門市販售，目前已要求業者全面回收。至於苯駢芘超標原因，衛生局初步了解，統購實業採寄倉方式向外縣市原料商採購黑芝麻，製油時由原料商直接配送至外縣市代工焙炒，完成焙炒後再運回嘉義工廠進行後續製油製程。

衛生局表示，目前尚無法確認苯駢芘超標的確切原因，業者後續將向衛生福利部食品藥物管理署申請安排專家及相關衛生人員，進入製油廠實地輔導與調查，釐清製程中的關鍵管制點，找出可能造成苯駢芘超標的環節，並提出改善措施，避免類似事件再次發生。

衛生局提醒，若民眾曾購買統購實業有限公司製售的「麻油車冷壓黑麻油」，應先暫停食用，並盡速向原購買通路辦理退貨。若有消費爭議，可撥打全國消費者服務專線1950尋求協助；食品安全衛生相關問題，則可洽嘉義市政府衛生局05-2338066。

嘉市府衛生局24日接獲轄內統購實業有限公司自主通報，該公司製售的「麻油車冷壓黑麻油」，經位在台北市通路商聖德科斯（統健實業公司）送驗，檢出苯駢芘3.2μg/kg，超過法定2.0μg/kg限量。衛生局接獲通報下午立即派員前往統購實業稽查，回收及停止販售。圖／嘉市衛生局提供

嘉市府衛生局24日接獲轄內統購實業有限公司自主通報，該公司製售的「麻油車冷壓黑麻油」，經位在台北市通路商聖德科斯（統健實業公司）送驗，檢出苯駢芘3.2μg/kg，超過法定2.0μg/kg限量。衛生局接獲通報下午立即派員前往統購實業稽查，回收及停止販售。圖／嘉市衛生局提供