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傳急診病人候床逾1個月⋯台大院長嘆來診人次創2年新高 專家也幫喊冤

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院院長余忠仁指出，近年急診就醫部分負擔調升後，該院來診人次略有減少，去年3月為近2年新低，近來急診就診人次不僅回升，還達到近年新高。聯合報系資料照
台大醫院院長余忠仁指出，近年急診就醫部分負擔調升後，該院來診人次略有減少，去年3月為近2年新低，近來急診就診人次不僅回升，還達到近年新高。聯合報系資料照

台大醫院近期接連傳出病人急診待床12天病逝，及病人候床長達35天等不到床位，院方今天透露，上月急診來診人次達9500人，較去年最低人次月分高出逾1400人，且新增病人多為重症病人。專家為台大喊冤，台大自去年過年急診壅塞事件後，已積極改善相關流程，但我國高齡長者逾400萬人，人口老化、共病多元加上民眾分級診療意識不彰，導致病人持續往大醫院跑，難以改善困境。

台大醫院院長余忠仁指出，近年急診就醫部分負擔調升後，該院來診人次略有減少，去年3月為近2年新低。今年初以來急診就診人次逐漸回升，今年七月急診來診人次達到9500餘人，為近一年半以來的新高！ 據分析，過去兩年減少者為檢傷分類4至5級輕症病人，今年增加者多為檢傷分類1至3級急重症病人，除必須及時處置外，經評估後往往需治療並暫留觀察一段時間，需要安排住院進一步治療者更不在少數，幾乎每4-5位急診病人就有一位需要住院！至於這是正常波動或異常情況，需由全區資料進一步分析。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，台大醫院本次案件為特例而非常態，背後凸顯分級診療並未落實，人口老化、共病多元導致待床病人增加，及健保支付原則長期「輕住院、重門診」，加上護理人力不足等綜合因素，導致各家醫院提供病床數量受限，除長期結構性問題外，近期季節性傳染病因素，如流感病人增加等，也可能導致急診來診人次短暫上升，衝擊醫療量能。

洪子仁指出，在台大候床12天不幸死亡個案，於急診室持續接受治療，獲得完整醫療照顧，僅急診空間可能讓陪病者相對不便，住院人稍有不適，「於急診候床不能與病人死亡劃上等號」，且急診經常壅塞的醫學中心，包括台大、新光等醫院，均與北市聯醫各分院訂有下轉病人機制，惟許多病人即使醫師苦勸，仍寧願待在大醫院走廊，也不願至小醫院住院，此迷思不破除，問題仍難解決。

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