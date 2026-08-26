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台鐵學生票試辦就出包 台鐵：朝最寬鬆認定、2天內各站完成教育訓練

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵首推大學生優惠車票，卻引爆爭議。圖／聯合報系資料照
台鐵首推大學生優惠車票，卻引爆爭議。圖／聯合報系資料照

台鐵首度推出大學生優惠車票，試辦一周多，卻傳出多起一線列車長查票標準不一，不少人因在暑假中，沒能取得在學證明或尚未開放繳納學費，而遭以「無票乘車」處置。其中，周一晚間285次南下自強號列車，更有多人因此被請下車，引爆多件投訴。台鐵承諾若因列車長檢證過嚴，旅客可出具補票單據及身份證明，向客服申請專案退款。

台鐵公司7月20日起推出「大學生優惠車票」，開放大專院校學生訂購。乘車區間里程50公里以上的指定對號車次，全票打5折、7折或8折，8月17日起試辦一年。不過由於正值暑假，部分旅客拿出不下學期在學證明，有師大學生當下直接線上刷卡2萬元學費，才順利通關。而一線列車長查票標準不同，有的要求出示下學期繳費證明，但有的卻僅要求上學期在學證明，引發爭議。

朝陽科大學生指控，周一搭乘285次自強號從新北板橋到台中清水，在桃園中壢站被查票。當時他出示車票後，列車長卻要求他要拿出「繳（學）費證明」。旅客當下反映「還沒繳費」，但手上有當天開立的「在學證明」，明白寫出「115學年度第1學期就讀本校」，但列車長不接受，以「無票搭乘」處，要求旅客補原全票價並加收50%票面費用。

旅客無奈控訴，當下身上沒那麼多現金、也不能刷卡，列車長便要求他立刻下車。但這班285次已是返家末班車，旅客急到在中壢站哭了出來。最終輾轉搭乘前往台中班次，再請家人來接，回到家時已凌晨1時。

同班次旅客更表示，列車長當時直接說「你們都是大學生吧？沒繳費請舉手」、「不確定的話我們沒時間等你」，然後就全面罰款。大學生省錢買優惠車票，最終卻付了「學生票價＋全票票價＋懲罰性50%罰款」才完成旅程，越想越氣，旅客事後向客服討要說法，但客服與列車長對怎麼證明學生身份說法不一，更稱該行為全是車長「個人行為」，讓他質疑「難不成在台鐵上列車長不代表公司嗎？」。

針對285次列車長執法爭議，台鐵公司副總經理劉雙火表示，若旅客認為列車長在檢證上過當，可以主動聯繫台鐵客服，提供補票單據及大學生身份證明，將以專案辦理差額退款。

劉雙火指出，現已朝最寬鬆認定處理，早上已請同仁重新檢視規定，將容易造成第一線執勤人員誤解的偏差部分修訂完成，並於今天下班前交給一線單位，要求於2天內完成教育訓練

台鐵公司表示往後大學生優惠票身份認定，有學生證者需加蓋當學期註冊章、若無註冊章者須出示紙本或電子在學證明，上學期至3月31日、下學期至10月31日有效。無學生證者則需已在學證明、錄取或入學通知單（僅限寒暑假）、註冊單據正本及身分證件為主，若註冊單非紙本正本應出示繳費證明。

台鐵 學生 教育訓練

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