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藍營李鴻源勘災提質疑 高雄市水利局：治水工作沒有最好、只有更好

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
台17線典寶橋下典寶溪近日因豪雨暴漲，周邊低窪地區更出現淹水災情。記者巫鴻瑋／攝影
台17線典寶橋下典寶溪近日因豪雨暴漲，周邊低窪地區更出現淹水災情。記者巫鴻瑋／攝影

針對前內政部長李鴻源今天率藍營前往高雄梓官勘查典寶溪、並質疑「錢沒花在刀口上」等治水效益問題，高雄市水利局隨即做出回應，指出近年高雄市府持續改善典寶溪沿線防洪，台17線典寶橋周邊積淹水，主因是短延時強降雨導致降雨量過大、下游河道水位驟升，後續將納管並深入研擬改善方案。

李鴻源今天上午受立委柯志恩邀請體檢典寶溪流域，會中直言「不是錢的問題」，關鍵在於是否精準找出淹水原因、釐清中央與地方權責，並透過水工模型實驗等科學方法改善。

對此，高雄市水利局強調，治水工作「沒有最好、只有更好」，市府一向秉持開放及專業態度，廣納專家學者與民意代表的寶貴意見。

水利局說明，近年高雄市陸續推動典寶溪排水牆加高、大遼排水加高，以及劉厝與白米滯洪池擴容等重要建設，在近日連續豪雨期間，上述設施均已確實發揮蓄洪與防洪功能，有效分擔整體流域排水壓力。

不過水利局也澄清，台17線典寶橋周邊積淹水熱點，主要是極端降雨導致瞬間雨量過大，下游河道水位驟升，使周邊地表逕流迅速匯集至低窪區，受限於外水位過高難以外排，水利局已將該處納管檢討，後續將研擬精進的工程方案。

水利局表示，未來除持續進行系統化管理維護與檢視治理規畫外，也期盼中央與地方攜手合作、跨域整合，共同精進典寶溪全流域防洪策略，維護市民生命財產安全。

水利局 李鴻源

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