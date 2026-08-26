「波士頓龍蝦」不是真龍蝦！台灣龍蝦數量亮紅燈

在台灣，高檔菜單上總少不了「波士頓龍蝦」這道奢華主菜。然而，這款深受饕客喜愛的明星食材，名為龍蝦，卻「根本不是龍蝦」！不少民眾得知真相後紛紛大喊驚奇，也引發國內海鮮市場對於食材標示與定價的熱烈討論。

在生物學分類上，正牌龍蝦沒有一對大螯。市面上的波士頓龍蝦，學名為「美洲螯蝦」，屬於十足目下的海螯蝦科，至於生物學上真正的「真龍蝦」，則是屬於龍蝦科。

很多人旅遊去了美國波士頓，都會說沒有吃龍蝦，就沒來過波士頓。但有趣的是，螯蝦不只不是龍蝦，甚至不是「波士頓特產」。主要捕撈產地為北美大西洋沿岸的美國緬因州與加拿大，早期因為經由波士頓集散與集運出口，在商業行銷推波助瀾下，才被冠上「波士頓龍蝦」這個響亮的名字，進而紅遍全球。

但如果去美國點餐用英文說lobster，餐廳送上所謂的波士頓龍蝦，並沒有不實的問題，因為在英文中，lobster是一個相當寬鬆的通稱，只要外形相似的大型十腳類甲殼動物，不論是帶大螯的「螯蝦科」，還是沒大螯的「龍蝦科」，在英文裡通通都被稱為 Lobster。

要辨別兩者，最直觀的方法就是看牠們的前肢與觸角：螯蝦（波士頓龍蝦），擁有兩隻標誌性的巨大雙螯，觸角細軟，體色多呈深紅褐或藍黑色。真龍蝦，沒有一對大螯，但頭胸甲長滿棘刺，且擁有一對粗硬漫長的大觸角。

如果要細分名稱，美國人對真龍蝦（無大螯）會再加上形容詞，稱之為 Spiny Lobster（刺龍蝦/棘龍蝦）或是Rock Lobster（岩龍蝦）；至於螯蝦，則是加上其他形容詞，稱之為Maine Lobster（緬因龍蝦）或是American Lobster。

儘管波士頓龍蝦在生物學上不屬於真龍蝦，但這絲毫不減牠在台灣市場的超高人氣，主要原因在於口感以及價格。波士頓龍蝦吃起來的口感跟真龍蝦接近，但是價格便宜多了，因為真龍蝦無法大規模人工養殖，而且捕撈成本高，每台斤動輒數千元；相較之下，螯蝦供應鏈極為成熟，活體冷鏈進口穩定，價格相對親民，成為餐廳打造「高CP值奢華感」的最佳武器。

根據中華傳播管理學會的歷史查核計劃，台灣有許多種野生龍蝦，早在清朝咸豐二年、西元1852年刊行的《噶瑪蘭廳志》就已經相關記載：「龍蝦，昂首奮角，如畫龍狀，甲硬如蠏，鬚長一、二尺，鉗六、七寸，有芒刺，尾下子累累相續。」主要常見的種類包含錦繡龍蝦、波紋龍蝦及密毛龍蝦等。其中，錦繡龍蝦已被列為數量太稀少的「紅燈物種」。

照片為錦繡龍蝦，取自農業部官網

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