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2026南國漫讀節將盛大開幕！周春米、詹怡宜、王淑麗跨界對談　9月接力開啟「南國玩美日常」

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
2026南國漫讀節開幕場，8月29日邀請小米縣長(左起)、資深媒體人詹怡宜與王淑麗，共同分享屏東之美。圖／講者提供
2026南國漫讀節開幕場，8月29日邀請小米縣長(左起)、資深媒體人詹怡宜與王淑麗，共同分享屏東之美。圖／講者提供

全台指標性的年度文化盛事「2026南國漫讀節」於8月29日11點在屏東縣立圖書館總館5樓盛大開幕。今年以「南國的玩美日常」為核心主題，開幕場次推出重量級跨界沙龍對談，特別邀請屏東縣長周春米、資深媒體人詹怡宜，以及東森氣象主播王淑麗共同與談，三位女性引路人從在地生活、新聞紀實到氣候風土的多元視角，深刻解碼屏東獨有的生活節奏與文化魅力，宣告從8～12月的2026南國漫讀節正式起跑。

在開幕場次中，與談人都將各自詮釋自己屬於南國的日常美學，將讓人重新認識「南國的玩美日常」，緊接著29日13點，詹怡宜將帶來個人講座，以「看見南國的美：那些風景之外的故事」，分享自己從事媒體以來，透過節目發現的屏東之美；15點30分人氣作家Peter Su以「南國漫讀：陽光下的碎片」為題分享。

8月30日更是超人氣作家齊聚，包括作家大師兄、張慧慈、謝哲青等人輪番上陣，許多場次都已經額滿，現場可以開放候補，但需視座位狀況，不保證入席。

2026南國漫讀節8月29～30日開幕周，邀請作家Peter Su(左起)、大師兄、張慧慈與謝哲青，輪番舉辦個人講座分享。圖／講者提供
2026南國漫讀節8月29～30日開幕周，邀請作家Peter Su(左起)、大師兄、張慧慈與謝哲青，輪番舉辦個人講座分享。圖／講者提供

延續開幕的豐沛熱情，9月起南國漫讀節將推出一系列豐富且深度的講座活動，陣容橫跨文學、設計、旅遊、心理學、影評、音樂與AI繪圖等多元領域。9月5、6日分別於永勝5號與九如鄉立圖書館率先登場，由作家顧玉玲、設計師方智弘、作家李旺台及好日常主理人劉展倫接力開講，從移民工故事、土地採集、在地故事國際化到地方旅行設計，深度解讀屏東文化脈絡。

9月12、13日移師至全新的恆春文化中心劇場館、屏東縣王船文化館邀請到作家歐陽靖分享移居南方的療癒心境、心理師海苔熊深度剖析MBTI與性格動態、人氣圖文創作者乙乙探討AI與創作者的共創浪潮；於東港有影評人膝關節（李光爵）與旅遊作家許傑則將解析影視鏡頭與旅行途中的台灣感性。9月19日於小陽。日栽書屋，將由自由潛水教練蘇愛分享海洋教會的人生哲學，並由三金音樂製作人陳建騏壓軸登場，帶領大家用感官為生活與情感配樂。

2026南國漫讀節9月系列講座，大師雲集。圖／講者提供
2026南國漫讀節9月系列講座，大師雲集。圖／講者提供

另外，2026南國漫讀節走讀與工作坊活動反應熱烈，目前僅餘9月13日於萬巒，由路上觀察家林承毅帶領的「萬巒不只是豬腳，ＢＵＴ，那是....跟了路上觀察家上路」走讀活動仍有名額，敬請把握、

2026南國漫讀節系列即日起於ACCUPASS平台開放線上報名，報名網址： https://linktr.ee/readinginpt ，且也推出集點活動，只要領取集點卡後，參與南國漫讀節今年活動任三場次，於10月31日與11月1日於屏東總圖場次時間內，就能參與抽獎，有機會獲得限量「2026南國漫讀節帆布包」。

南國漫讀節 周春米 屏東

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