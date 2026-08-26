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台南強降雨致市區積水 人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨警一一排除

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
連夜強降雨造成台南安南區前天多處路段積淹水，安南醫院周邊道路車輛無法通行。圖／讀者提供
連夜強降雨造成台南安南區前天多處路段積淹水，安南醫院周邊道路車輛無法通行。圖／讀者提供

連日強降雨台南市中西區多處路段出現道路積水、人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨等突發狀況，轄區第二警分局統計冒雨防範及處置相關道路警戒狀況達19處，目前全數狀況均已排除並解除管制，道路交通恢復正常通行，不過有部分路段現仍擺設交通錐，待市府人員前往修補。

第二分局指出，豪雨期間，員警不畏風雨在第一線奔波，處置積淹水管制與疏導、道路破損、人孔蓋移位警戒、號誌故障與車輛拋錨救援；警方獲報，即冒雨前往各受災及積水路段拉設封鎖線、擺放交通錐警戒並實施人車管制與交通疏導，俟積水退去後解除管制，目前中西區交通全面恢復順暢。

另外，前天上午8時許，有老翁因騎乘電動機車行經台南市東區中華東路陸橋下方積水處，車輛突然拋錨、無法發動，全身濕透、神情無助站在大雨中；轄區第一警分局德高派出所巡佐伊吉利、警員郭家羽趕往，見老翁在風雨中十分危險，以巡邏車先將他送返家，請家屬之後再來處理機車。

還有蘇姓女子在大雨中開車行經安平區安平路迴轉時，疑因天雨路滑及路旁空間狹窄，右後輪不慎卡住石塊空轉，無法駛離；轄區第四警分局安平派出所員警莊鴻德、林哲民獲報，趕往現場並使用巡邏車上的千斤頂將車身右後方撐起，再移除卡住輪胎的石塊，順利協助蘇女車輛脫困。

安南區市立安南醫院周邊道路前天也因長和路二段積水，車輛無法通行，行動不便、需定期洗腎及緊急就醫的民眾，還有陪伴的家屬交通受阻，無法就醫；消防局緊急調派橡皮艇2艘，動員約20名救災人力協助。不少車輛行經積水路段後車輛號牌脫落，謝姓男子前天一天就拾獲16面車牌，送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。

台南市東區有老翁因騎乘電動機車行經中華東路陸橋下方積水處，車輛突然拋錨、無法發動，全身濕透、神情無助，警方趕往協助。圖／讀者提供
台南市東區有老翁因騎乘電動機車行經中華東路陸橋下方積水處，車輛突然拋錨、無法發動，全身濕透、神情無助，警方趕往協助。圖／讀者提供

謝姓男子前天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供
謝姓男子前天一天就拾獲16面車輛號牌，主動送至第三警分局和順派出所交由警方通知車主領回。圖／讀者提供

蘇姓女子在大雨中開車行經安平區安平路迴轉時，疑因天雨路滑及路旁空間狹窄，右後輪不慎卡住石塊空轉，無法駛離，警員趕往協助。圖／讀者提供
蘇姓女子在大雨中開車行經安平區安平路迴轉時，疑因天雨路滑及路旁空間狹窄，右後輪不慎卡住石塊空轉，無法駛離，警員趕往協助。圖／讀者提供

連日強降雨，台南市中西區多處路段出現道路積水、人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨等突發狀況，轄區第二警分局均立即趕往處理。圖／讀者提供
連日強降雨，台南市中西區多處路段出現道路積水、人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨等突發狀況，轄區第二警分局均立即趕往處理。圖／讀者提供

連夜強降雨造成台南安南區前天多處路段積淹水，安南醫院周邊道路車輛無法通行。圖／讀者提供
連夜強降雨造成台南安南區前天多處路段積淹水，安南醫院周邊道路車輛無法通行。圖／讀者提供

連日強降雨，台南市中西區多處路段出現道路積水、人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨等突發狀況，轄區第二警分局均立即趕往處理。圖／讀者提供
連日強降雨，台南市中西區多處路段出現道路積水、人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨等突發狀況，轄區第二警分局均立即趕往處理。圖／讀者提供

連日強降雨，台南市中西區多處路段出現道路積水、人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨等突發狀況，轄區第二警分局均立即趕往處理。圖／讀者提供
連日強降雨，台南市中西區多處路段出現道路積水、人孔蓋移位、號誌故障及車輛拋錨等突發狀況，轄區第二警分局均立即趕往處理。圖／讀者提供

台南 強降雨 淹水

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