一直背還是記不住？ 營養師建議先做這件事10分鐘

明明一直讀、一直背，內容卻很快就忘光？營養師ViVi表示，想提升記憶力，不一定只能靠反覆閱讀，適度運動也可能扮演重要角色。她分享研究指出，單次運動後，大腦中與記憶形成有關的活動會出現變化，讀書前後安排一段快走，或許有助學習與記憶。

營養師ViVi在臉書粉專「ViVi營養生活話」發文指出，愛荷華大學研究團隊2026年發表研究，在人類身上觀察到單次運動後，海馬迴的「腦漣漪」（brain ripples）活動增加，並向與學習、記憶有關的大腦皮質區域擴散。

ViVi說明，腦漣漪是一種高頻腦波，與大腦整理及鞏固記憶有關。研究發現，運動後腦漣漪變得更加頻繁，海馬迴與大腦皮質之間的連結也更加活躍。過去類似現象主要在動物研究中被觀察到，此次則進一步在人類大腦中直接記錄相關變化。

除了影響腦部活動，ViVi表示，運動還能增加腦部血流、促進海馬迴活化，並有助腦源性神經營養因子（BDNF）分泌，幫助神經細胞建立新的連結；同時也有助降低壓力、提升專注狀態，進而對學習與記憶產生正面影響。

而且不需要進行高強度訓練才可能受益。ViVi指出，快走、騎腳踏車、游泳等中等強度有氧運動，就是相對容易執行的方式。若想搭配學習，可在讀書或學習前後安排約10至20分鐘輕鬆快走，平時則維持規律運動習慣。

她也提醒，照顧大腦不能只靠運動，充足睡眠、均衡飲食及攝取足夠蛋白質同樣重要。與其讓大腦長時間持續「硬背」，不妨適時起身活動，「每天一段快走，累積的不只是體力，更可能是未來的記憶力」。

針對記憶力問題，本網站曾報導，日本醫師下村健壽指出，若日常對話中經常忘記不久前才談過的內容，可能是認知功能出現變化的警訊，也與失智風險有關。

下村健壽舉例，若只是偶爾忘記10分鐘前聊過什麼，未必代表異常；但若經常需要他人提醒，才能重新想起剛才的談話內容，就值得多加留意。他也提醒，長期過量攝取糖分，可能影響胰島素作用，進而對大腦健康造成不利影響。

不過，記憶力下降可能涉及睡眠、壓力、飲食、疾病等多種因素，不能只憑單一現象判定是否罹患失智症。若健忘情況頻繁出現，或已影響日常生活，仍建議進一步就醫評估。