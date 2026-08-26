快訊

虧損下市後拚翻身？胡正杰突拋公開收購案 森崴能源董事會同意了

「跟趙建銘幾乎一樣」命理師自揭家醜 父親搞小三還想把兄妹丟產業道路

輝達財報恐成火燒連環船 分析師示警C波大跌：台股將跌到31117

聽新聞
0:00 / 0:00

醫務社工為醫病重要連結 石崇良：健保調整支付「要求給更多比例」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣邁入超高齡社會，醫療、長照及社會支持需求日益提升，醫務社工從傳統院內個案服務，逐步延伸成為串聯醫療、社區與社會資源的重要樞紐，為了表彰第一線無私奉獻的醫務社工，第九屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今天於台北舉行。記者沈能元／攝影
台灣邁入超高齡社會，醫療、長照及社會支持需求日益提升，醫務社工從傳統院內個案服務，逐步延伸成為串聯醫療、社區與社會資源的重要樞紐，為了表彰第一線無私奉獻的醫務社工，第九屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今天於台北舉行。記者沈能元／攝影

台灣邁入超高齡社會，醫療、長照及社會支持需求日益提升，醫務社工從傳統院內個案服務，逐步延伸成為串聯醫療、社區與社會資源的重要樞紐。為了表彰第一線無私奉獻的醫務社工，第九屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今天舉行，共6家醫院社工團隊及6位醫務社工獲獎。

台灣醫療第一線約有2000名醫務社工，每日穿梭在醫院各個角落，除了陪伴病人及家屬面對疾病與生命困境，也協助醫病溝通、處理家庭與社會問題，並媒合社會福利及照護資源，是醫療照護體系不可或缺的一環。南山人壽慈善基金會自2017年與醫務社會工作協會共同設立「南山醫務社工獎」，成為全國唯一專為醫務社工設立的獎項，每年表彰醫務社工的專業價值與服務貢獻。

行政院政務委員陳時中感謝醫務社工長年在醫療現場的專業貢獻，因應超高齡社會的照顧需要，將醫療服務延伸為更完整的社會支持，同時肯定「南山醫務社工獎」的推動，讓社會看見醫務社工在病人照護、家屬支持與制度創新的重要價值。

衛福部長石崇良表示，自己以前在台大急診工作，常遇到街友前來就醫，因為街友沒有錢、沒有飯吃，第一個想到的就是請醫護社工前來協助，甚至還有社工自掏腰包，幫遊民買衣服、送便當，或是毒癮、家暴、兒虐等個案，也都是尋求醫務社工的幫忙。

石崇良說，在醫療團隊中，醫務社工是不可或缺，需緊密連結，醫療需要醫務社工協助將專業術語轉譯成民眾聽得懂的語言，以解決許多醫療糾紛及連結社區資源，相信陳時中政委將大力提高危險加給、夜間緊急加給等；健保調整支付標準時，也會要求給予更多的比例，共同改善醫療工作條件。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，醫務社工不僅是醫療團隊的重要成員，更是串聯跨專業、跨部門及公私部門資源的關鍵樞紐，從本屆得獎者服務事蹟可看見，醫務社工積極連結醫療、社福、長照及公私部門資源，從個案支持走向「整合資源、創新服務、倡議權益」，不僅回應病人及家庭的醫療與生活需求，更進一步創新服務模式、倡議弱勢權益。

醫務社會工作協會理事長宋賢儀說，醫務社工經常面對疾病、失落、家庭衝突與社會困境等人生難題，但始終以專業與溫暖陪伴，協助病人及家庭找到面對困境的力量；同時，感謝本屆所有參獎者、評審委員以及長期支持醫務社工發展的各界夥伴，共同讓醫務社工的專業價值被更多人看見。

本屆團體組6家獲獎醫院的醫務社工團隊，均展現醫務社工從「院內個案服務」走向「跨域整合」的共同趨勢。各團隊依據醫療現場與在地需求，分別在醫療事故關懷、兒少保護、失智照護、無家者醫療、身心障礙友善服務及偏鄉高齡照護等領域，串聯醫療、社福、長照及公私部門資源，發展出具在地特色、可持續且具推廣價值的服務模式。

本屆個人組6位獲獎的醫務社工，服務領域涵蓋精神醫療、早期療育、急重症與器官捐贈、無依個案善終、整合個案管理、性侵害被害人服務，以及失智、失能照護等，展現精準評估、危機介入、家庭支持、資源整合、權益倡導及制度建構等多元專業能力。獲獎的醫務社工不僅陪伴病人及家庭走過疾病與生命困境，更將第一線服務經驗轉化為創新方案、標準流程及可持續的服務模式，充分展現醫務社工在醫療體系中不可取代的專業價值。

社工 健保 石崇良

延伸閱讀

急診重症等床、病房卻「挑菜」？ 石崇良：不敢說沒有、應制度化改善

台大醫院急診候床悲劇 曝醫療分級失靈

待床12天…台大急診悲劇 專家：未落實分級醫療

石崇良談再生醫療國際接軌 劉意川串聯產官學研醫共築產業新局

相關新聞

省錢叫車平台「173」違法營運 交部協助地方要求下架、最高罰2500萬

主打便宜、省錢的計程車平台「173叫計程車」號稱有1萬輛計程車加入，但近年來涉入多起刑事案件。交通部如今動起來，協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App。同時也發文給各地方政府，針對違法經營平台，地方主管機關最高可依法開罰2500萬元。

南部豪雨致災 農損金額今中午逾1億元、嘉義雲林最傷

8月下旬豪雨持續影響，對南部造成嚴重農業災情，根據農業部彙整最新資料統計，截至今中午農業產物及民間設施估計損失計1億829萬元，其中以嘉義縣損失最為嚴重，主要受損作物為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等。

豪雨泥水暗藏「類鼻疽」危機！初期像感冒延誤恐致命

全台近日連續遭遇豪大雨，民眾除留意強降雨帶來的即時安全威脅，長時間積水與泥濘環境也可能增加感染風險，感染科醫師楊清鎮提醒，豪雨、淹水期間及後續進行清理時，皆應對「類鼻疽」提高警覺，其致死風險不容小覷。

毒油產品再+1！黑麻油驗出苯駢芘超標 北市187瓶不分批號預防性下架

台北市政府今舉行跨局出聯合記者會指出，24日接獲通路商自主通報產品「麻油車頂級冷壓黑麻油」驗出苯駢芘濃度超標。目前該產品不分批號已全面下架，經稽查北市各門市進貨216瓶，下架187瓶，也搶啟動第四波抽驗出針對通路商外，高頻率使用麻油的店家也將稽查。法務局也表示，購買民眾都可以向原通路退費。

黑芝麻油苯駢芘超標嘉義市首例自主通報 216瓶全面下架回收

食用油苯駢芘超標事件再添一例！嘉義市政府衛生局24日接獲轄內統購實業有限公司自主通報，該公司製售的「麻油車冷壓黑麻油」，經位在台北市通路商聖德科斯（統健實業公司）送驗，檢出苯駢芘3.2μg/kg，超過法定2.0μg/kg限量標準。這是嘉市首例黑芝麻油自主通報苯駢芘超標案件。

台鐵學生票試辦就出包 台鐵：朝最寬鬆認定、2天內各站完成教育訓練

台鐵首度推出大學生優惠車票，試辦一周多，卻傳出多起一線列車長查票標準不一，不少人因在暑假中，沒能取得在學證明或尚未開放繳納學費，而遭以「無票乘車」處置。其中，周一晚間285次南下自強號列車，更有多人因此被請下車，引爆多件投訴。台鐵承諾若因列車長檢證過嚴，旅客可出具補票單據及身份證明，向客服申請專案退款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。