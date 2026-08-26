醫務社工為醫病重要連結 石崇良：健保調整支付「要求給更多比例」

台灣邁入超高齡社會，醫療、長照及社會支持需求日益提升，醫務社工從傳統院內個案服務，逐步延伸成為串聯醫療、社區與社會資源的重要樞紐。為了表彰第一線無私奉獻的醫務社工，第九屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮今天舉行，共6家醫院社工團隊及6位醫務社工獲獎。

台灣醫療第一線約有2000名醫務社工，每日穿梭在醫院各個角落，除了陪伴病人及家屬面對疾病與生命困境，也協助醫病溝通、處理家庭與社會問題，並媒合社會福利及照護資源，是醫療照護體系不可或缺的一環。南山人壽慈善基金會自2017年與醫務社會工作協會共同設立「南山醫務社工獎」，成為全國唯一專為醫務社工設立的獎項，每年表彰醫務社工的專業價值與服務貢獻。

行政院政務委員陳時中感謝醫務社工長年在醫療現場的專業貢獻，因應超高齡社會的照顧需要，將醫療服務延伸為更完整的社會支持，同時肯定「南山醫務社工獎」的推動，讓社會看見醫務社工在病人照護、家屬支持與制度創新的重要價值。

衛福部長石崇良表示，自己以前在台大急診工作，常遇到街友前來就醫，因為街友沒有錢、沒有飯吃，第一個想到的就是請醫護社工前來協助，甚至還有社工自掏腰包，幫遊民買衣服、送便當，或是毒癮、家暴、兒虐等個案，也都是尋求醫務社工的幫忙。

石崇良說，在醫療團隊中，醫務社工是不可或缺，需緊密連結，醫療需要醫務社工協助將專業術語轉譯成民眾聽得懂的語言，以解決許多醫療糾紛及連結社區資源，相信陳時中政委將大力提高危險加給、夜間緊急加給等；健保調整支付標準時，也會要求給予更多的比例，共同改善醫療工作條件。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，醫務社工不僅是醫療團隊的重要成員，更是串聯跨專業、跨部門及公私部門資源的關鍵樞紐，從本屆得獎者服務事蹟可看見，醫務社工積極連結醫療、社福、長照及公私部門資源，從個案支持走向「整合資源、創新服務、倡議權益」，不僅回應病人及家庭的醫療與生活需求，更進一步創新服務模式、倡議弱勢權益。

醫務社會工作協會理事長宋賢儀說，醫務社工經常面對疾病、失落、家庭衝突與社會困境等人生難題，但始終以專業與溫暖陪伴，協助病人及家庭找到面對困境的力量；同時，感謝本屆所有參獎者、評審委員以及長期支持醫務社工發展的各界夥伴，共同讓醫務社工的專業價值被更多人看見。

本屆團體組6家獲獎醫院的醫務社工團隊，均展現醫務社工從「院內個案服務」走向「跨域整合」的共同趨勢。各團隊依據醫療現場與在地需求，分別在醫療事故關懷、兒少保護、失智照護、無家者醫療、身心障礙友善服務及偏鄉高齡照護等領域，串聯醫療、社福、長照及公私部門資源，發展出具在地特色、可持續且具推廣價值的服務模式。

本屆個人組6位獲獎的醫務社工，服務領域涵蓋精神醫療、早期療育、急重症與器官捐贈、無依個案善終、整合個案管理、性侵害被害人服務，以及失智、失能照護等，展現精準評估、危機介入、家庭支持、資源整合、權益倡導及制度建構等多元專業能力。獲獎的醫務社工不僅陪伴病人及家庭走過疾病與生命困境，更將第一線服務經驗轉化為創新方案、標準流程及可持續的服務模式，充分展現醫務社工在醫療體系中不可取代的專業價值。