玩味新竹Hsinchu Way圈粉新加坡旅客 竹市辦海外推介會

新竹市政府今年以「玩味新竹 Hsinchu Way」為主題積極拓展國際觀光，於8月21至23日參加新加坡年度最大國際旅展「NATAS Holidays 2026」。市府說，這次不僅首次與新竹市旅館、旅行商業同業公會及觀光導遊協會等逾20名在地產業代表赴星推廣，更舉辦首場海外「觀光推介會暨 B2B 商務交流活動」，現場吸引52家新加坡當地旅遊業者熱烈參與。

市長高虹安表示，此次推廣特別以「旅遊節點」的角度切入，希望將新竹既有的國際商務人流轉化為觀光停留。無論是利用商務行程前後安排半日、一日或兩日遊，旅客都能走進竹塹舊城，體驗城隍廟、傳統市場與在地美食；對於自由行旅客而言，新竹交通便利、城市尺度適中，極具吸引力。

駐新加坡台北代表處大使童振源也到現場支持，他致詞時表示，新竹古名「竹塹」，擁有三百多年累積的歷史人文底蘊，並與當代科技產業能量交會，形成新竹獨特的城市魅力；除了科技產業，新竹更擁有17公里海岸線、青草湖及全台歷史最悠久的新竹市立動物園等多元觀光資源，不論是商務、家庭旅遊或自由行，都能在新竹找到適合自己的旅遊方式。

高虹安指出，此次市府前往新加坡旅展推廣，最大的收穫不只是讓更多新加坡民眾認識新竹市，更重要的是透過旅展現場了解市場需求。根據問卷調查發現，新加坡旅客以自由行為主，且對新竹的自然景觀、在地美食及文化體驗展現高度興趣。此外，隨團飯店業者已透過 B2B 洽談與星國業者促成合作，將城市曝光實質轉化為住宿與遊程訂單。

市府指出，期望建立「認識新竹、產業媒合、設計遊程、產品上架、實際送客」的長期合作路徑。未來將持續以新加坡為起點鏈結東南亞市場，讓海外行銷不再只是一次性宣傳，而是實現從「讓世界看見新竹」邁向「讓世界走進新竹」的目標，持續為在地觀光產業開創國際新商機。

新竹市政府參加新加坡國際旅展。圖／新竹市府提供