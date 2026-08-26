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玩味新竹Hsinchu Way圈粉新加坡旅客 竹市辦海外推介會

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府城市行銷處長林昱志致贈新竹市特色禮品予駐新加坡童振源大使及新加坡導遊協會(STGS)合作委員主任JANNE LIU。圖／新竹市府提供
新竹市府城市行銷處長林昱志致贈新竹市特色禮品予駐新加坡童振源大使及新加坡導遊協會(STGS)合作委員主任JANNE LIU。圖／新竹市府提供

新竹市政府今年以「玩味新竹 Hsinchu Way」為主題積極拓展國際觀光，於8月21至23日參加新加坡年度最大國際旅展「NATAS Holidays 2026」。市府說，這次不僅首次與新竹市旅館、旅行商業同業公會及觀光導遊協會等逾20名在地產業代表赴星推廣，更舉辦首場海外「觀光推介會暨 B2B 商務交流活動」，現場吸引52家新加坡當地旅遊業者熱烈參與。

市長高虹安表示，此次推廣特別以「旅遊節點」的角度切入，希望將新竹既有的國際商務人流轉化為觀光停留。無論是利用商務行程前後安排半日、一日或兩日遊，旅客都能走進竹塹舊城，體驗城隍廟、傳統市場與在地美食；對於自由行旅客而言，新竹交通便利、城市尺度適中，極具吸引力。

駐新加坡台北代表處大使童振源也到現場支持，他致詞時表示，新竹古名「竹塹」，擁有三百多年累積的歷史人文底蘊，並與當代科技產業能量交會，形成新竹獨特的城市魅力；除了科技產業，新竹更擁有17公里海岸線、青草湖及全台歷史最悠久的新竹市立動物園等多元觀光資源，不論是商務、家庭旅遊或自由行，都能在新竹找到適合自己的旅遊方式。

高虹安指出，此次市府前往新加坡旅展推廣，最大的收穫不只是讓更多新加坡民眾認識新竹市，更重要的是透過旅展現場了解市場需求。根據問卷調查發現，新加坡旅客以自由行為主，且對新竹的自然景觀、在地美食及文化體驗展現高度興趣。此外，隨團飯店業者已透過 B2B 洽談與星國業者促成合作，將城市曝光實質轉化為住宿與遊程訂單。

市府指出，期望建立「認識新竹、產業媒合、設計遊程、產品上架、實際送客」的長期合作路徑。未來將持續以新加坡為起點鏈結東南亞市場，讓海外行銷不再只是一次性宣傳，而是實現從「讓世界看見新竹」邁向「讓世界走進新竹」的目標，持續為在地觀光產業開創國際新商機。

新竹市政府參加新加坡國際旅展。圖／新竹市府提供
新竹市政府參加新加坡國際旅展。圖／新竹市府提供

新竹市政府參加觀光署辦理的新加坡觀光推介會。圖／新竹市府提供
新竹市政府參加觀光署辦理的新加坡觀光推介會。圖／新竹市府提供

新竹 觀光 新加坡

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