大漢溪右岸鳳凰木火紅盛放 新海橋至大漢橋迎最美花季

夏末初秋，新北市大漢溪右岸新海橋至大漢橋間鳳凰木正值盛開期，火紅花朵沿著河岸綠地綻放，形成季節限定景色。新北市高灘處表示，今年部分鳳凰木花期延續至8、9月，民眾可把握花季前往河濱騎自行車、散步賞花。

高灘處指出，鳳凰木又名火樹、火焰樹，原產於馬達加斯加，樹高可達20公尺，枝幹舒展、樹冠寬廣，具有良好遮蔭效果。鳳凰木喜愛陽光充足、溫暖濕潤環境，因此常見於台灣公園、校園及河濱綠地。

鳳凰木正常花期多集中於5至7月，但部分植株會受當年天候、日照等環境條件影響，花期延續至8、9月。花朵盛開時，鮮紅色花瓣與翠綠羽狀複葉、河濱草地及藍天相互映襯，也吸引蝴蝶、蜜蜂等昆蟲穿梭其間；花瓣隨風落下後，則在步道及草地形成一片紅色景致。

高灘處長黃裕斌表示，大漢溪畔河濱公園四季各有不同景觀，夏季鳳凰木尤其吸睛，除了可供賞花，寬廣樹冠也形成遮蔭空間，民眾可在河濱散步、休憩，感受河岸自然景觀。

高灘處表示，民眾可沿大漢溪右岸河濱自行車道賞花，也可自華江橋自行車租借站租借自行車，沿途行經新月橋、新海濕地等景點，規畫結合運動、賞花及河濱景觀的小旅行。

賞花地點位於大漢溪右岸新海橋至大漢橋間。自行開車可導航至「板橋四汴頭越堤道停車場」，進入河濱公園後往大漢橋方向步行約2.5公里；搭乘大眾運輸則可搭310、307、810、857、786路公車，在「板橋國中、板橋435藝文特區」站下車，步行約3分鐘進入新月橋河濱公園後，再右轉步行約1公里即可抵達。

夏末追花到新海，鳳凰木火紅綻放。圖／新北市高灘處提供

火紅鳳凰木染新海，夏末河濱添浪漫。圖／新北市高灘處提供