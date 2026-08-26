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中秋烤肉能增肌又沒負擔 部基營養師推雞捲搭柚香優格醬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供
中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供

中秋節將屆，民眾免不了烤肉，但時常出現「肉多、菜少、醬料多」的情況，衛福部基隆醫院營養師游致恆針對民眾最重視的增肌，設計「雞捲搭配柚香優格醬」，利用烤箱來烤肉，能夠增肌且營養均衡，讓烤肉身體沒負擔。

游致恆表示，中秋常見的飲食陷阱就是月餅吃太多，月餅的餅皮及內餡含有較多油脂與糖，挑選月餅可以掌握「看大小、看餅皮、看內餡、看營養標示」四項原則，優先選擇份量較小、較容易分食的產品，避免將月餅當成正餐或一次吃下過多。

烤肉時則常出現「肉多、菜少、醬料多」的情況。香腸、培根、丸類等加工肉品，以及五花肉等高脂肉類，若再搭配反覆刷上的烤肉醬、沙茶醬或其他蘸醬，容易讓油脂、糖及鈉層層累積。

游致恆建議，烤肉食材以雞肉、魚類、豆腐、菇類、玉米、地瓜與各色蔬菜等看得見原貌的食物為優先，減少加工肉品，醬料則採「薄刷、少刷、另外沾」，並善用檸檬、柚子、蒜頭、洋蔥、薑、黑胡椒及香草等天然食材增加風味。

游致恆與廚師林宜品研發「增肌滿分雞捲」，以雞腿肉包覆雞蛋、豆腐、紫地瓜及多種蔬菜，搭配青花椰、黃甜椒、小番茄與腰果，再佐以「柚香優格醬」。

而雞腿肉、雞蛋與豆腐提供多元蛋白質，有助於肌肉合成與運動後修復；紫地瓜補充碳水化合物及活動所需能量；多色蔬菜則提供膳食纖維、維生素、礦物質及植化素，腰果補充適量不飽和脂肪，使料理更貼近6大類食物均衡搭配。

料理採180°C烤箱烘烤約25至30分鐘，以烘烤取代油炸，表面僅刷少量柚子汁與照燒醬增添香氣與色澤，減少額外用油與重口味調味。捲密封後冷藏於7°C以下，1至3天內食用完畢；若預計保存更久，則可整條或分份密封，標示製作日期後冷凍於-18°C以下1個月內食用完畢，並避免反覆解凍再冷凍。

中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供
中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供

中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供
中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供

中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供
中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供

中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供
中秋烤肉能增肌又沒負擔，部基營養師推雞捲搭柚香優格醬。圖／部立基隆醫院提供

衛福部 營養師

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