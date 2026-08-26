快訊

學不會尊重？婦產科醫劉偉民曝病患性經驗隱私 網轟：把看診變英雄表演

見證者無人機大升級！時速480公里甩開攔截 關鍵零件來自這國家

陳幸妤也在用！通訊軟體Discord是什麼？如何註冊、優缺點一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

影／苗栗重大開發案「出磺坑觀光遊憩園區」明年底前將完成Villa旅宿

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉「客家文學花園」已完成一、二期工程，旅服中心數年前並成為浪漫台三線藝術季的重要展場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣公館鄉「客家文學花園」已完成一、二期工程，旅服中心數年前並成為浪漫台三線藝術季的重要展場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉「出磺坑觀光遊憩園區」是縣府列管的重大建設案，針對外界關切園區BOT+OT促參案履約進度與資金籌措情形，業者及縣府今天上午捐助苗栗教育發展專戶100萬元，並對外說明，強調明年底將可完成25間特色Villa及41處住宿單元的風格式旅宿，後續總建設金額將達6億元。

出磺坑觀光遊憩園區包括中油出磺坑礦場及後龍溪對岸的「客家文學花園」，其中出磺坑透過文化部補助，修繕完成多座歷史建築，並活化利用經營民宿等；客家文學花園由客委會等單位補助一、二期建設，目前已展開第三期的景觀工程。此外，縣府文化觀光局在園區推動BOT+OT案，2023年10月與出磺坑開發公司簽定新建營運移轉案（BOT+OT）。

文觀局表示，前期主要為規畫設計階段，業者資金注入有限，但隨整體案件逐步邁入實質興建期，得標企業出磺坑開發公司及母公司乙全科技已於今年4月7日增資至5350萬元，目前正辦理增資至1億1100萬元的法定程序，預計本周可全數完成，全案興建工程與開發費用總投資金額預估逾6億元，資金將配合各階段工程穩步注入。

實質工程與審查進度方面，出磺坑園區位處山坡地，各項水土保持與坡地安全審查均採最嚴格標準把關。依目前推動排程，園區北側（公館鄉福基段558地號）的水土保持審查程序預計今年10月底前完成；園區西側（公館鄉福基段559、560地號）在主要配置確認後，接續進入水保與加強坡審作業，預計12月底前完成。設計團隊並同步完成建築細部設計，待前置水保與坡審程序完備後，預計明年2月底前完成雜項執照及建照申請作業，隨即進場展開實體工程。

業者表示，出磺坑觀光遊憩園區未來將結合客家文學花園景觀，打造包含25間特色Villa及41處住宿單元的風格式旅宿，並導入乙全科技在智慧轉型與創新科技領域的研發實力，預計明年10月至年底前完成，共同為浪漫台三線開創多元觀光亮點。

鍾東錦強調，縣府推動重大促參招商案始終秉持「依法行政、嚴格監督、安全第一」立場。縣府除感謝民間企業對苗栗教育的愛心奉獻外，更會全力緊盯各項履約時程，督促廠商如期如質完成建置，實現兼顧環境安全與地方經濟發展的公私協力典範。

出磺坑開發公司及母公司乙全科技今天上午捐助100萬元給苗栗縣地方教育發展專戶。記者胡蓬生／攝影
出磺坑開發公司及母公司乙全科技今天上午捐助100萬元給苗栗縣地方教育發展專戶。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣推動客家文學花園BOT+OT促參案，2023年10月與出磺坑開發公司簽定合約。聯合報系資料照
苗栗縣推動客家文學花園BOT+OT促參案，2023年10月與出磺坑開發公司簽定合約。聯合報系資料照

出磺坑開發公司及母公司乙全科技今天上午捐助100萬元給苗栗縣地方教育發展專戶。記者胡蓬生／攝影
出磺坑開發公司及母公司乙全科技今天上午捐助100萬元給苗栗縣地方教育發展專戶。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣推動客家文學花園BOT+OT促參案的規畫。聯合報系資料照
苗栗縣推動客家文學花園BOT+OT促參案的規畫。聯合報系資料照

苗栗 觀光

延伸閱讀

竹竹苗「園縣市高峰會」苗栗登場 審議4項新增合作提案

台首大、康寧大學退場 台南市府接手校園活化現況曝光

侯友宜視察三芝區海灣公園 打造北海岸宜遊新亮點

高雄觀光滿意度連三年蟬聯六都第一 成功打造國際港灣觀光城市　

相關新聞

省錢叫車平台「173」違法營運 交部協助地方要求下架、最高罰2500萬

主打便宜、省錢的計程車平台「173叫計程車」號稱有1萬輛計程車加入，但近年來涉入多起刑事案件。交通部如今動起來，協助地方主管機關發函給系統商，要求下架相關App。同時也發文給各地方政府，針對違法經營平台，地方主管機關最高可依法開罰2500萬元。

南部豪雨致災 農損金額今中午逾1億元、嘉義雲林最傷

8月下旬豪雨持續影響，對南部造成嚴重農業災情，根據農業部彙整最新資料統計，截至今中午農業產物及民間設施估計損失計1億829萬元，其中以嘉義縣損失最為嚴重，主要受損作物為木瓜、番石榴、落花生、蔥及竹筍等。

豪雨泥水暗藏「類鼻疽」危機！初期像感冒延誤恐致命

全台近日連續遭遇豪大雨，民眾除留意強降雨帶來的即時安全威脅，長時間積水與泥濘環境也可能增加感染風險，感染科醫師楊清鎮提醒，豪雨、淹水期間及後續進行清理時，皆應對「類鼻疽」提高警覺，其致死風險不容小覷。

每日約減產1萬箱 白雞蛋每台斤挑戰50元恐貴到明年春節

颱風過門不入但帶來雨量，天氣悶熱潮濕，加上學校即將開學，每台斤蛋價逼近50元，全台雞蛋最大產地彰化縣零售市場白蛋台斤48元，菜價、蛋價雙雙飆高讓家庭主婦大呼吃不消。

兒少性影像AI巡網拖1年才上線？衛福部允提前半年實施 立委籲納入成人

近年數位性暴力案件頻傳，研擬利用人工智慧（AI）技術主動尋網，查找兒少裸露影像予以下架。不過，這套原訂今年8月開始試營運的系統，延後至9月試行，且衛福部規畫試運轉一年後，至明年8月才會正式實施，立委劉建國對此表達失望，要求縮短試營運時間，並將盡快研擬將成人性影像一併納入巡查對象。衛福部次長呂建德承諾，半年內會讓兒少性影像巡網機制正式上線。

吃雞屁股會中毒？專家指「最可怕部分早移除」 揭食用過量殘酷後果

許多人對於食用雞屁股（七里香）始終抱有疑慮，知名菜販廖炯程在臉書粉專針對坊間傳聞親自進行解剖研究，探討雞屁股內部的「尾脂腺」與「腔上囊」結構，向民眾說明市場實務處理流程，破除長期以來的吃毒迷思。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。