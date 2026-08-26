影／苗栗重大開發案「出磺坑觀光遊憩園區」明年底前將完成Villa旅宿

苗栗縣公館鄉「出磺坑觀光遊憩園區」是縣府列管的重大建設案，針對外界關切園區BOT+OT促參案履約進度與資金籌措情形，業者及縣府今天上午捐助苗栗教育發展專戶100萬元，並對外說明，強調明年底將可完成25間特色Villa及41處住宿單元的風格式旅宿，後續總建設金額將達6億元。

出磺坑觀光遊憩園區包括中油出磺坑礦場及後龍溪對岸的「客家文學花園」，其中出磺坑透過文化部補助，修繕完成多座歷史建築，並活化利用經營民宿等；客家文學花園由客委會等單位補助一、二期建設，目前已展開第三期的景觀工程。此外，縣府文化觀光局在園區推動BOT+OT案，2023年10月與出磺坑開發公司簽定新建營運移轉案（BOT+OT）。

文觀局表示，前期主要為規畫設計階段，業者資金注入有限，但隨整體案件逐步邁入實質興建期，得標企業出磺坑開發公司及母公司乙全科技已於今年4月7日增資至5350萬元，目前正辦理增資至1億1100萬元的法定程序，預計本周可全數完成，全案興建工程與開發費用總投資金額預估逾6億元，資金將配合各階段工程穩步注入。

實質工程與審查進度方面，出磺坑園區位處山坡地，各項水土保持與坡地安全審查均採最嚴格標準把關。依目前推動排程，園區北側（公館鄉福基段558地號）的水土保持審查程序預計今年10月底前完成；園區西側（公館鄉福基段559、560地號）在主要配置確認後，接續進入水保與加強坡審作業，預計12月底前完成。設計團隊並同步完成建築細部設計，待前置水保與坡審程序完備後，預計明年2月底前完成雜項執照及建照申請作業，隨即進場展開實體工程。

業者表示，出磺坑觀光遊憩園區未來將結合客家文學花園景觀，打造包含25間特色Villa及41處住宿單元的風格式旅宿，並導入乙全科技在智慧轉型與創新科技領域的研發實力，預計明年10月至年底前完成，共同為浪漫台三線開創多元觀光亮點。

鍾東錦強調，縣府推動重大促參招商案始終秉持「依法行政、嚴格監督、安全第一」立場。縣府除感謝民間企業對苗栗教育的愛心奉獻外，更會全力緊盯各項履約時程，督促廠商如期如質完成建置，實現兼顧環境安全與地方經濟發展的公私協力典範。

出磺坑開發公司及母公司乙全科技今天上午捐助100萬元給苗栗縣地方教育發展專戶。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣推動客家文學花園BOT+OT促參案，2023年10月與出磺坑開發公司簽定合約。聯合報系資料照

出磺坑開發公司及母公司乙全科技今天上午捐助100萬元給苗栗縣地方教育發展專戶。記者胡蓬生／攝影