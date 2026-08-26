頻尿就少喝水？70歲婦每天喝水不到1000cc膀胱縮成「養樂多」

不少人為了避免頻繁跑廁所，會刻意減少喝水，甚至養成「有廁所就先尿」的習慣。不過，婦產科醫師謝筱芸分享，一名70歲婦人因數十年來長期少喝水、習慣提早排尿，檢查後發現膀胱容量竟不到100cc，因此提醒，「少喝水，絕對不是治療頻尿的方法」。

謝筱芸在臉書粉專「謝筱芸醫師的泌密診療室」發文表示，一名70歲阿嬤日前回診看檢查報告，結果發現膀胱容量不到100cc，大約就是一小瓶養樂多的容量，與一般膀胱可容納約300至500cc相比，差距相當明顯。

詢問生活習慣後，阿嬤透露，自己20多歲開始擔任公務員，由於工作繁忙，又擔心頻繁跑廁所，數十年來每天喝水量幾乎都不到1000cc。不僅如此，只要工作稍有空檔，即使沒有明顯尿意，她也會先去一趟廁所。

謝筱芸指出，長期不敢喝水，又習慣在尿意還不明顯時就先排尿，可能讓膀胱逐漸習慣在尿量不多時便發出「想上廁所」的訊號。原本容量約如一個馬克杯大小的膀胱，最後可能只能容納少量尿液。

她也提醒有頻尿困擾的患者，「少喝水，絕對不是治療頻尿的方法」。與其一味限制喝水或頻繁預防性排尿，更重要的是找出頻尿原因並接受適當評估。她也呼籲，「別把自 己的膀胱，從馬克杯一路養成養樂多」。

針對頻尿問題，本網站曾報導，腎臟科醫師林軒任指出，反覆夜尿不一定只是膀胱問題，也可能和心血管健康有關。即使晚餐少喝湯、睡前控制飲水，若半夜仍頻繁起床尿尿，就值得進一步留意。

林軒任表示，三高、肥胖等代謝問題可能同時影響心臟與泌尿系統；當骨盆腔血管血流變差，膀胱長期處於缺氧狀態，就可能出現儲尿能力下降、頻尿、夜尿等症狀，因此若只靠止尿藥改善，恐怕只是治標不治本。

若想改善夜尿，他建議除了睡前2至4小時適度限制飲水，也要從整體血管健康著手，包括減少精緻澱粉、規律有氧運動，並留意血壓、血糖、血脂等指標。若夜尿情況明顯，也可記錄數日飲水量與夜間尿量，必要時進一步就醫評估。