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每日約減產1萬箱 白雞蛋每台斤挑戰50元恐貴到明年春節

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
恆溫攝氏25度至26度的蛋雞場，蛋雞吃得下不減產蛋量，傳統式開放養雞場的蛋雞易受極端氣候影響，潮濕悶熱吃不下，產蛋量隨之下降。記者簡慧珍／攝影
恆溫攝氏25度至26度的蛋雞場，蛋雞吃得下不減產蛋量，傳統式開放養雞場的蛋雞易受極端氣候影響，潮濕悶熱吃不下，產蛋量隨之下降。記者簡慧珍／攝影

颱風過門不入但帶來雨量，天氣悶熱潮濕，加上學校即將開學，每台斤蛋價逼近50元，全台雞蛋最大產地彰化縣零售市場白蛋台斤48元，菜價、蛋價雙雙飆高讓家庭主婦大呼吃不消。

雞蛋因飼養方式不同，價格也不同，全台最新蛋價交易行情，台北、彰化到高雄都是白蛋每台斤49元。彰化縣蛋農陳秋池今表示，高蛋價原因與極端氣候有很大關係。他指出，7月到8月的颱風不見得都登陸，但周邊水氣旺盛帶來豪大雨，彰化短延時強降雨雖未釀成嚴重水患，但悶熱潮濕氣候對蛋雞的熱緊迫很大，而部分蛋農把體型較大紅羽蛋雞當成體型較小白羽蛋雞來飼養，雞籠空間小的緊迫感更大，蛋雞身體不適即減少產蛋量，全台每日需要13.5萬箱、每箱20台斤的雞蛋，現在每日減產1萬箱，蛋價一定漲。

陳秋池又說，致癌油事件發生後，外食減少，很多民眾買食材回家煮，雞蛋是很方便的食材，無論傳統市場或超市賣場的雞蛋銷售量增加甚至賣不夠，又八月下旬便當工廠、午餐中央廚房訂購雞蛋供應開學後的午餐，使雞蛋供不應求，且最近一個月內雞料每公斤漲價0.5元，再度墊高飼養成本，在這些情況下雞蛋不得不漲價。

陳秋池根據蛋雞的種雞場夏季進行淘汰體質較弱的雞隻，國際戰事不平息導致原物料持續波動的各種狀況來判斷，即使全台蛋雞總飼量量足夠，雞蛋的產蛋量要回升到正常供應量還需要一段時間，可能缺蛋缺到明年春節，換言之明年春節前都處於高蛋價時代。

彰化縣林姓蛋農表示，最適合蛋雞的氣溫為攝氏18度到24度，現在潮濕悶熱，彰化天氣24度到31度，有時33度，傳統飼養的開放式蛋雞場，蛋雞常熱到喘氣吃不下，產蛋量確實減少，蛋農已開啟風扇或全部拉開簾幕散熱，多少有一點效果。

雞蛋 春節 彰化

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