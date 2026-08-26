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北市率先訂「反偷拍」自治條例 明訂罰款、停業、業者有通報義務

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會法規會上午首次討論市府和議員提案的反偷拍自治條例。記者楊正海／攝影
北市議會法規會上午首次討論市府和議員提案的反偷拍自治條例。記者楊正海／攝影

北市府上個月底率全國之先，提出公共場所防止隱匿式攝影自治條例草案，今上午在議會法規會首次討論，並與議員所提的偷拍防制自治條例併案審查；自治條例中明定罰款與停止營業、使用的規定，強化公共場所管理人的稽查與通報責任。

北市今年5月爆發知名連鎖醫美診所疑偷拍案件，造成社會大眾不安，凸顯北市「公共場所防止針孔攝影暫行管理辦法」，缺乏直接裁罰規定，對大型連鎖機構嚇阻效果不足，不符實務需求。「市府版」的台北市公共場所防止隱匿式攝影自治條例草案，7月28在市政會議通過後，送市議會審議。

另外，「議員版」的提案由苗博雅提出「台北市公共場所偷拍防制自治條例」。苗博雅表示，反偷拍目前是議會跨黨派高度共識，但過去的行政管理規則，沒有制定任何的罰則，行政管理淪為「道德勸說」為了落實源頭管理，賦予場所管理人法定的責任，除了要執行反偷拍偵測，還有場所管理人的通報的義務」以及禁止滅證的責任。

苗博雅說，未來若所管理人沒有依法執行檢查，事後被查獲偷拍，場所管理人可能會被加重處罰，避免場所管理人被發現有偷拍時，雙手一攤說「我也不知道是誰安裝的」，來逃避責任。

議員游淑慧也指出，針對針孔攝影機的管理，要遏止犯罪，最重要是從「犯罪工具」的管理，市府也應思考「實名購買」是否可行？另外就是做反偷拍的營業場所，市府應給予「標章制」讓消費者知道這個場所有定期檢查。

法務局長連堂凱指出，購買實名制，若不在台北市，在別的地方買，很難稽查，需要中央做全國一致性的規定；至於標章獎勵，北市府這次的草案版本，已經納入，若有落實反偷拍，將有獎勵機制。

北市府也表示，此自治條例的政策目的，旨在落實憲法保障之個人隱私權，明確規範北市公共場所管理人應負起社會責任，對於管理之公共場所廁所、浴室、更衣室、哺（集）乳室或其他具合理隱私期待之空間，應每月至少一次實施隱匿式攝影機偵測，並作成紀錄及妥善保存。

另外，為確保偵測品質及考量科技演進，自治條例也明定偵測設備，應具備無線訊號偵測或光學鏡頭搜尋之功能，或以其他足以有效偵測隱匿式攝影機之設備進行偵測。

此外，自治條例也明定市府得建立風險分級管理機制，訂定各風險等級場所之檢查週期與覆蓋率，同時要求執行機關應針對稽核檢測人員及場所管理人等定期辦理教育訓練，以確保稽核實效。自治條例也明定罰款與命停止營業、停止使用的規定，明定證據保全與通報義務，以建立嚴密防護網，全面保障市民之隱私安全。

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