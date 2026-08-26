彰基4種血型庫存吃緊 8月31日前往捐血送白爛貓聯名肩背袋

暑期捐血較少，各地普遍鬧血荒，彰化基督教醫學中心也發布血品庫存不足通知，指出A型及O型冷凍沉澱品庫存明顯吃緊，也需0型及AB型。捐血中心8月31日上午9時30分到下午4時在彰基總院大門接受捐血，捐完血可獲贈白爛貓聯名肩背袋及延長線，呼籲民眾踴躍捐血，用熱血為生命接力。

彰基指出，身為彰化、南投、雲林唯一的醫學中心，兼負急重難症的搶救使命，常常需要大量輸血造成血品快速消耗，例如重大外傷手術或癌症手術，常常一個病人就要輸好幾公升的血。

彰基表示，重大心臟手術、主動脈剝離、重大創傷、腦中風及其他急重症患者，病情往往來得突然，醫療團隊沒有太多等待與選擇的時間。這類病人需要的不只是一位會開刀的醫師，而是24小時急診、外科、麻醉、加護醫療、檢驗、血庫及多專科團隊同步到位，參加搶救的團隊通常達數10人。

彰基總院長陳穆寬指出，醫學中心應該承擔「急、重、難」病人的照護責任。院內在人力與制度上也持續支持投入急重難症的醫師，然而再完整的醫療團隊，也有一項資源無法自行製造，就是「血液」。

陳穆寬說，血液與一般醫療物資不同，無法靠增加採購量立即補足，也無法人工大量製造，每一袋醫院血庫裡的血，最終都來自願意伸出手臂的捐血者，呼籲符合資格的民眾踴躍挽袖捐血，因為今天捐出的一袋血，可能就是下一位急重症患者手術台上最關鍵的生命支援。

捐血中心8月31日上午9時30分到下午4時在彰基總院大門接受捐血，捐完血可獲贈白爛貓肩背袋及延長線，呼籲民眾踴躍捐血，用熱血為生命接力。圖／彰基提供